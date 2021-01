Zastanawiasz się nad zakupem komputera stacjonarnego? Przeczytaj poniższy wpis, aby dowiedzieć się na co zwrócić uwagę przy jego zakupie, jakie są wady i zalety takiego rozwiązania oraz o jakich dodatkowych akcesoriach warto pomyśleć.











Na co zwrócić uwagę kupując komputer stacjonarny Z pewnością komputery stacjonarne dają wielkie możliwości nie tylko do codziennego używania, ale i grania, projektowania, czy programowania. Należy jednak zwrócić na kilka elementów przy samym zakupie. Pierwszym z nich jest procesor. Jest to jedna z najważniejszych części. Ich sprawność działania jest zależna od ilości rdzeni. Obecnie na rynku dostępne są nawet komputery czterordzeniowe. Jednak do codziennego użytku sprawdzą się te z dwoma rdzeniami. Procesor odpowiada za przetwarzanie danych w sprzęcie. Kolejnym elementem jest pamięć RAM. Jest ona połączona z procesorem i służy do szybkiego dostępu danych. Rodzaj pamięci RAM musi być zgodny z systemem operacyjnym w danym sprzęcie. Do codziennego użytku np. w biurze wystarczająca będzie pamięć rzędu 4GB. W przypadku komputera do gier warto zainwestować w komputer z 8 GB pamięcią. Decydując się na sprzęt ze specjalistycznym oprogramowaniem warto posiadać 16 GB lub więcej. Następny element to karta graficzna. Jest ona niezwykle ważna zwłaszcza dla graczy. Należy zapoznać się z wymaganiami zamieszczonymi na grze i dostosować ją do oczekiwań. Ostatnim z podstawowych elementów jest system operacyjny. Obecnie najczęściej jest to Windows 10. Wady i zalety komputera stacjonarnego Posiadanie komputera stacjonarnego niesie za sobą zarówno plusy jak i minusy. Wśród korzyści wymienia się: możliwość zakupu mocniejszego sprzętu w porównaniu do laptopa,

łatwość rozbudowy o mocniejsze podzespoły,

możliwość większej liczby dysków,

lepsze zdolności do chłodzenia się, dzięki temu jest bardziej wydajny,

nowoczesny design,

możliwość podłączenia do stacjonarnego komputera najczęściej dwóch lub więcej monitorów,

podzespoły działające na mniejszym obciążeniu,

fakt, że płyty główne do komputerów stacjonarnych mają bardziej rozbudowany BIOS, zdarzają się także dwa,

możliwość rozbudowy obudowy komputera stacjonarnego o wbudowane czytniki kart pamięci, panele sterowania wirowaniem wentylatorów oraz inne gadżety umilające pracę. Komputer stacjonarny posiada jednak kilka zasadniczych wad. Pierwszą, która nasuwa się od razu jest fakt, że zajmuje więcej miejsca niż klasyczny laptop. Komputer stacjonarny zużywa również więcej prądu. Istotne jest to, że wyłączenie prądu nawet na sekundę spowoduje wyłączenie sprzętu. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zasila się go przez UPS. W większości przypadków jest on również głośniejszy niż laptop. Wszystko to ze względu na głośno działający wentylator. Kolejną wadą jest konieczność zakupienia podstawowych akcesoriów takich jak: monitor,

klawiatura,

myszka. Jedną z wad jest również to, że komputer stacjonarny jest bardziej uczulony na jakość prądu. W strefie przemysłowej, albo przy zasilaniu od przenośnej prądnicy lub przetwornicy napięcia, mogą nastąpić problemy. Jakie akcesoria warto dokupić do komputera stacjonarnego? Prócz akcesoriów, jakie są konieczne do działania komputera stacjonarnego jak: klawiatura, mysz oraz monitor, warto pomyśleć o dodatkowych gadżetach, które umilą pracę. Pierwszym z akcesoriów są słuchawki. Mogą to być słuchawki bezprzewodowe lub na kabel. Kolejną kwestią są głośniki. Dzięki nim świetnie wydobędzie się mocny dźwięk z komputera. Wybierając komputer stacjonarny warto również zainwestować w dobrą kamerkę, która przyda się podczas grania, ale i telekonferencji.