Czwartek 21 stycznia 2021 Jeden z głównych architektów Intela powraca po 3 latach z emerytury

Autor: Zbyszek | źródło: TechPowerUp | 19:49 Intel poinformował, że po 3 latach przebywania na emeryturze do pracy w Intelu zdecydował się powrócić Glenn Hinton - przez lata jeden z głównych i bardzo utytułowanych projektowantów mikro i makroarchitektur. KIlkanaście lat temu Glenn Hinton był szefem zespołu projektującego procesory Nehalem, czyli 1. generację Core, która trafiła na rynek w 2008 i w stosunku do Core 2 Duo wniosła kilka poważnych zmian. m.in. wyższy wskaźnik IPC, obsługę dwóch wątków (SMT), zintegrowany kontroler pamięci, czy mechanizm Turbo. Później Hinton miał duży udział przy pracach nad kolejnymi generacjami Core.



Do przerwania emerytury i powrotu do pracy w Intelu namówił go przyszły CEO, Pat Gelsinger. Przypomijmy, że Intel wcześniej (w 2018 roku) zatrudnił innego uznanego projektanta procesorów Jima Kellera, (poprzednio; Tesla, AMD, Apple, PA Semiconductor, AMD, DEC), jednak ten odszedł z Intela zaledwie po 2 latach, zapewne z uwagi na blamaż Intela z opracowaniem nowych procesów litograficznych.



