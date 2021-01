Czwartek 21 stycznia 2021 Nvidia kończy z nazewnictwem Max-P i Max-Q kart graficznych dla laptopów

Autor: Zbyszek | źródło: Notebookcheck | 20:09 (1) Nvidia od kilku lat oferuje swoje karty graficzne dla notebooków w dwóch wersjach z różnymi wskaźnikami TDP - Max-P i Max-Q. Pierwsze z nich mają wyższy wskaźnik TDP oraz wyższe zegary taktujące, i są przeznaczone dla wydajnych laptopów o typowych gabarytach. Z kolei wersje Max-Q pracują z trochę niższym taktowaniem, mają obniżone napięcie zasilające. W efekcie ich wskaźnik TDP jest niższy o około 1/3, co dzięki możliwości zmniejszenia radiatorów pozwala na zastosowanie tych kart w bardziej lżejszych i znacznie cieńszych laptopach.



Według Notebookcheck, Nvidia zdecydowała się właśnie porzucić te wyróżniki nazewnictwa w swoich kartach dla laptopów. Od teraz producenci laptopów mogą już nie wymieniać szczegółówej konfiguracji GPU w swoich specyfikacjach, podając tylko model karty, bez wyjaśnienia, czy to jest wersja Max-P, czy Max-Q.



Zmiana następuje pomimo tego, że zaledwie kilkanaście dni temu, podczas premiery kart GeForce RTX 3000 dla laptopów Nvidia ogłosiła oba typy SKU.



Według Notebookcheck, decyzja o wycofaniu oznaczeń Max-P i Max-Q jest związana z tym, że w przypadku nowych GeForce RTX 3000 producenci laptopów dostali dość szeroką możliwość konfiguracji wskaźnika TDP



Dla przykładu TDP karty GeForce RTX 3080 Max-P można skonfigurować w zakresie 115-150W, a TDP modeli Max-Q w zakresie 80-145W. To oznacza, że wersja Max-Q może być bardziej wydajna niż Max-P w innym laptopie, w zależności od wielkości laptopa i zastosowanego w nim systemu chłodzenia, a o końcowej wydajności grafiki decyduje po prostu producent laptopa.



Dla klientów nie jest to raczej korzystna zmiana, bo trudniej będzie teraz dowiedzieć się, jakiej wersji GeForce używa dany laptop. Pozostaje liczyć na rzetelność producentów, którzy będą chociaż podawać w specyfikacjach z jakim wskaźnikiem TDP jest skonfigurowana karta graficzna w danym modelu laptopa.







@temat. (autor: Mariosti | data: 21/01/21 | godz.: 20:24 )

Ciekawe, czyli przy minimalnym TGP 3060 ma wciąż większy budżet energetyczny niż topowe 8 rdzeniowe procesory mobilne? Dziwne że nikt nie podnosi tego tematu....



Ciekawe jaką to konstrukcję nvidia byłaby wstanie zaoferować przy budżecie np 15, albo 30W...



