Dobre wyniki finansowe Intela w 4. kwartale i całym 2020 roku

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 11:49 (1) Intel opublikował wyniki finansowe osiągnięte w czwartym kwartale 2020 roku i całym 2020 roku. Z udostępnionych danych dowiadujemy się, że przychód w ostanim kwartale wyniósł 20,0 miliarda dolarów, a zysk netto 5,9 mld dolarów. Dla porównania w 3. kwartale było to odpowiednio: 18,3 mld USD (przychód), i 4,3 mld USD (zysk netto) a w 4. kwartale 2019 roku: 20,2 mld USD (przychód) i 6,9 mld USD (zysk netto). Wyniki uzyskane w 4. kwartale są więc lepsze niż w poprzednik kwartale ale trochę gorsze niż w 4. kwartale 2020 roku. W tym okresie spadła także średnia marża brutto - z 58,8 procent w 4. kwartale 2019 roku do 56,8 procent w 4. kwartale 2020 r.



W całym 2020 roku przychód Intela wyniósł rekordowe 77,8 mld USD, w porównaniu do 72 mld USD w 2019 roku i 70,8 mld USD w 2018 roku. Nie ma jednak w tym nic dziwnego, bo 2020 roku ze względu na pandemię i ogromne zapotrzebowanie był bardzo dobry dla całej branży.



Zysk netto w 2020 roku wyniósł 20,9 mld USD, w porównaniu do 21,0 mld USD w 2019 roku i 21,1 mld USD w 2018 roku. Pomimo wzrostu przychodu o 8 procent, zysk netto pozostał podobny jak rok wcześniej, głównie z uwagi na niższą marżę.





W 4. kwartale 2020 roku największą część przychodów wygenerował segment Client Computing Group, dostarczający procesory i chipsety dla komputerów i notebooków oraz modemy (np. WiFi 802.11 ac). Przychód tego działu wyniósł 10,7 mld USD, o 9 procent więcej niż w 4. kwartale 2019 roku. W całym 2020 roku przychód tego działu to 26,1 mld USD - o 11 procent więcej niż w 2019 roku, ale już wraźie mniej niż jeszcze w 2017 roku, kiedy wyniósł 34 mld USD.



Dział Data Center Group, dostarczający procesory i rozwiązania serwerowe, wygenerował w minionym kwartale przychód w wysokości 6,1 mld dolarów, o 16 procent niższy niż w 4. kwartale 2019 roku. Natomiast w całym 2020 roku przychód działu wyniósł 26,1 mld USD, o 11 procent więcej niż 2019 roku, a w odniesieniu do 2017 roku był wyższy o 36,6 procent (wówczas wyniósł 19,1 mld USD).



Z pozostałych działów, przychody działu Non-Volatile Memory Solutions Group dostarczającego pamięci SSD i Optane wzrosły w 2020 roku o 23 procent do poziomu 5,4 mld USD, przychody działu Programmable Solutions Group dostarczającego procesory FPGA spadły o 7 procent do kwoty 1,9 mld USD, przychody działu Internet od Things (IoT) spadły o 21 procent do 3,0 mld USD, a działu MobileEye wzrosły o 10 procent do 967 mln USD.



W całym 2020 roku Intel zainwestował 13,6 mld USD w badania i rozwój, oraz 14,3 mld USD na inne inwestycje, takie jak m.in. rozbudowa fabryk i zwiększanie wydajności produkcyjnej.







w serwerach bida (autor: ghs | data: 22/01/21 | godz.: 12:10 )

bo brak konkurencyjnego produktu. dla masmarket mają konkurencyjny produkt w bezkonkurencyjnej cenie, znaczy się cena jest stara ale minimalni nie są w stanie konkurować cenowo :) teraz mają historyczną szansę urwać znaczną część rynku GPU o ile tegoroczny nowy produkt będzie chociaż jako taki.



