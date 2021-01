Piątek 22 stycznia 2021 Core i9-11900K potrzebuje 5,2 GHż żeby dorównać i9-10900K, ruszają dostawy Rocket Lake

Autor: Zbyszek | źródło: WccFTech | 11:32 (1) W sieci pojawił się kolejny test przyszłych procesorów Intela, czyli Core i9-10900K i Core i7-10700K z serii Rocket Lake-S. Obydwa CPU posiadają taką samą konfigurację - 8 rdzeni CypressCove z obsługą 16 wątków, oraz zintegrowany IGP 12. generacji z 32 jednostkami EU. Procesory różni przedewszystkim taktowanie - Core i9-11900K przy obciążeniu jednowątkowym potrafi przyspieszać do 5,3 GHz, a przy obciążeniu wielowątkowym do 4,8 GHz. Z kolei Core i7-10700K wartości te to odpowiednio: 5,0 GHz i 4,6 GHz. Obydwa procesory zostały przetestowane w benchmarku Geekbench 5.1



Wolniejszy Core i7-11700K w standardowych ustawieniach (bez OC) uzysakł wynik jednowątkowy 1551 punktów, a wynik wielowątkowy 8849 punktów. Obie wartości są o kilka procent niższe niż uzyskiwane przez Ryzen 7 5800X. W porównaniu do Core i9-10900K wynik jednowątkowy jest wyzszy o 10 procent, przy 300 MHz niższym taktowaniu.



Mocniejszy Core i9-11900K, po podkręceniu do 5,2 GHz na wszystkich rdzeniach uzyskał wynik jednowątkowy 1892 punkty, a wielowątkowy na 10934 punktów. Pierwsza wartość jest wyranie wyższa od uzyskiwanej przez Core i9-10900K (około 1400 punktów), natomiast wynik wielowątkowy jest niemal identyczny z tym, jaki uzyskie Core i9-10900K w standardowej konfiguracji. Wniosek - dla Core i9-11900K sam wzrost IPC rdzeni Cypress Cove nie jest wystarczający żeby skompensować brak dwóch rdzeni. Potrzebne jest jeszcze dodatkowo o 300 MHz wyższe taktowanie, aby uzyskać wydajność wielowątkową 10-rdzeniowego Core i9-10900K.



Przy okazji warto dodać, że Intel poinformował właśnie o uruchomieniudostaw procesorów z serii Rocket Lake-S do dystrybutorów i producentów komputerów. Wszystko wskazuje więc na to, że marcowy termin premiery nie jest w żaden sposób zagrożony.







K O M E N T A R Z E

Ciekawostka (autor: PCCPU | data: 22/01/21 | godz.: 12:47 )

10 rdzeni Skylake po 217 mln T daje 2.17 mld T

8 rdzeni CypressCove po 300 mln T daje 2.4 mld T

I to przy tym samym procesie 14nm



8 rdzeni CypressCove to o 230 milionów tranzystorów więcej niż 10 rdzeni Skylake.



Inaczej mówiąc 8 rdzeni CypressCove zajmuje o 10.6% większą powierzchnię układu niż 10 rdzeni Skylake.



D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.