Piątek 22 stycznia 2021 Gabe Newell zapowiada kilka nowych gier od Valve

Autor: Zbyszek | źródło: 1news | 11:17 Firma Valve znana jest z takich dochodowych gier jak m.in. Half-Life, Counter-Strike czy Left 4 Dead, a także niezwykle popularnej wśród graczy platformy Steam. Jej szef, czyli Gabe Newell zapowiedział właśnie, że Valve obenie pracuje nad kilkoma nowymi tytułami typu single-player. Do takiego posunięcia Valve miała skłonić udana premiera i ciepłe przyjęcie przez graczy jednego z ostatnich wydanych przez firmę tytułów, czyli Half-Life: Alyx. Sam Gabe Newell od początku 2020 roku mieszka z rodziną w Nowej Zelandii, w której zatrzymałą go pandemia i spowodowane nią ograniczenia w przemieszaniu.



Otrzymał on już status rezydenta w Nowej Zelandii i aktywnie rozważa przeniesienie części działalności Valve i ważnych wydarzeń do tego kraju. Obejmuje to organizację corocznych turniejów e-sportowych DOTA 2 i CS: GO, które musiały zostać odwołane w 2020 r.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.