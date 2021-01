Piątek 22 stycznia 2021 Ryzen 9 5980HX pokonuje Ryzen 7 3800X i Core i7-10700K w GeekBench

Autor: Zbyszek | źródło: GeekBench | 21:29 Dostępne w sprzedaży od prawie roku 7nm i 8-rdzeniowe mobilne procesory AMD Ryzen serii 4000 (nazwa kodowa Renoir) cieszą się dobrymi opiniami, ale AMD szykuje już ich następców. Będą to chipy o nazwie kodowej Cezanne, oparte o najnowszą architekturę CPU ZEN 3, które trafią na rynek jako mobilne Ryzeny serii 5000. Będą to zarówno energooszczędne modele z TDP 15-25W dedykowane dla lekkich i ultracienkich laptopów, takie jak np. Ryzen 5 5600U i Ryzen 7 5800U, jak również bardziej wydane wersje z TDP 35-45W przeznaczone dla mobilnych stacji roboczych i laptopów dla graczy, wśród których flagowym modelem będzie Ryzen 9 5980HX.



W sieci właśnie pojawił się wynik testu przygotowanego przez ASUSa, nowego modelu laptopa dla graczy: ROG Zephyrus Duo 15 SE (GX551QS). Laptop wyposażony we wspominany 8-rdzeniowy i 16-wątkowy Ryzen 9 5980HX (3,3-4,7 GHz), został przetestowany w benchmarku GeekBench 5.3, uzyskując wynik wielowątkowy 9015 punktów i jednowątkowy 1534 punktów. To wartości o około 30 procent lepsze, niż osiągane przez Ryzen 9 4900HS poprzedniej generacji.



Jeszcze ciekawiej robi się, jeśli porównamy osiągnięcia laptopowego Ryzena 9 5900HX do procesorów desktopowych. Uzyskany przez niego wynik wielowątkowy jest identyczny z tymi, jaki uzyskuje Ryzen 7 3800X, z kolei wynik jednowątkowy jest o 19 procent wyższy niż wspominanego Ryzena 7 3800X i 13 procent wyższy niż uzyskiwany przez desktopowy Core i7-10700K.



Wygląda więc na to, że nowe mobilne Ryzeny serii 5000 będą naprawdę mocnymi procesorami dla laptopów.







