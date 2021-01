Piątek 22 stycznia 2021 Intel zapowiada: 7nm procesory w 1. połowie 2023 roku

Autor: Zbyszek | źródło: Intel | 21:46 (1) Podczas konferencji podsumowującej wyniki finansowe uzyskane w ostatnim kwartale i całym 2020 roku, duża część pytań zadanych w części Q&A (Question&Answers) przez dziennikarzy, analityków i inwestorów giełdowych dotyczyła postępów Intela w dopracowani 10nm litografii i uruchomieniu 7nm. Obecny na konferencji przyszły szef Intela, Pat Gelsinger, stwierdził, że miał już możliwość zapoznania się z dokumentami dotyczącymi opracowania 7nm litografii, i stwierdził, że w ostatnich kilku miesiącach prace te nabrały dużo wyższego tempa. Jak ocenił, pierwsze 7nm procesory trafią na rynek w 1 połowie 2023 roku, czyli zasadniczo mniej więcej za 2 lata.



Przypomnijmy, że jeszcze 13 miesięcy temu, w grudniu 2019 roku, dotychczasowy CEO Intela, Bob Swan, twierdził, że 7nm procesory od niebieskich < a href="https://twojepc.pl/news39479/Intel-proces-7nm-w-4-kwartale-2021-roku-rynek-CPU-x86-nie-jest-juz-priorytetem.html">zobaczymy na rynku w 4. kwartale 2021 roku. Kilika miesięcy później Intel ogłosił dwa opóźnienia swojej 7nm litografii - najpierw o 6 miesięcy, a następnie o kolejne 6 miesięcy, czyli łącznie o rok.



Zamiast zapowiadanych przez Boba Swana 7nm procesorów, pod koniec 2021 roku na rynek trafić maja CPU Alder Lake-S, czyli pierwsze desktopowe procesory produkowane w nowszej litografii niż 6-letnia 14nm litografia wykorzystywana do tej pory.



Ze słów Pata Gelsinger można wnioskować, że po kilkunastu miesiącach zostaną one zastąpione procesorami produkowanymi odrazu w kolejnym procesie litograficznym, czyli 7nm.



Mogą to być CPU o nazwie kodowej Meteor Lake-S, wykorzystujące kolejną po Golden Cove generację rdzenia x86.



Intel 7nm (autor: Conan Barbarian | data: 22/01/21 | godz.: 21:57 )

Bardzo dobrze, oby te 7nm wyszło mniej więcej jak 5nm TSMC, to resztę nadrobi ekipa Intela cudami w krzemie.

To będzie niesamowite 10 lat walki Apple-AMD-Intel.

Nvidia też może zaskoczyć jeszcze procami, bo w GPU to niemal dominacja jest.



