Poniedziałek 25 stycznia 2021 Epic uspokaja - żadnego wycieku danych graczy Fortnite nie było

Autor: Wedelek | źródło: Epic | 05:01 Pod koniec ubiegłego tygodnia w środowisku e-sportowców skupionych wokół gry Fortnite pojawiły się oskarżenia o wyciek danych użytkowników z serwerów firmy Epic. Burza wokół tej sprawy została rozpętana przez użytkownika Tweetera kryjącego się pod pseudonimem Yung Calculator, który twierdził, że niektóre konta znanych graczy zostały zaatakowane, a ich zabezpieczenia mogły zostać złamane. Na dowód tego Young przedstawiał zjawisko nagłego wylogowania graczy z serwerów Epic Games, które miało niedawno miejsce. Jego zdaniem była to próba przejęcia konta, do czego miały posłużyć adresy e-mail pozyskane z oficjalnej tabeli wyników Epica.



Padła również sugestia, żeby zablokować opcję publikowania dodatkowych informacji liście wyników - każdy gracz ma taką możliwość. Problem polega na tym, że jeśli gracz zdecyduje się na podobny krok, to jego postęp nie będzie mógł być dłużej śledzony przez specjalne Trackery, a co za tym idzie mniej osób zwróci uwagę na jego wyniki. To z kolei przekłada się na popularność i w konsekwencji może wpłynąć na niższe zarobki takiego gracza.



Wywołany do tablicy Epic szybko odniósł się do całej sprawy informują, że zostało przeprowadzone wewnętrzne śledztwo i w jego wyniku nie wykryto żadnych niepokojących działań, które mogłyby świadczyć o kradzieży danych. Firma przekonuje również, że na tablicy wyników nie są publikowane żadne dane, które mogłyby posłużyć do ewentualnego ataku.



We investigated reports that leaderboards were divulging non-public information or causing unauthorized logouts.



This is not the case.



We are certain that affected accounts remain secure, player info (incl. email addresses) isn't being divulged & any logout issue is resolved. — Fortnite Status (@FortniteStatus) January 22, 2021



