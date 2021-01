Poniedziałek 25 stycznia 2021 Samsung wybuduje w Austin nową fabrykę dla litografii 3nm

Autor: Wedelek | źródło: WCCFTech | 05:29 TSMC zapowiedział niedawno ogromne inwestycje jakie zostaną w najbliższych latach poniesione na rozwój litografii 3nm, w tym na budowę nowych fabryk i przystosowanie tych już istniejących - Tajwański koncern chce przeznaczyć na same budynki i maszyny około 20 miliardów dolarów. Rzuconą w ten sposób rękawicę podniosła niedawno firma Samsung, która również ogłosiła duże wydatki na dział R&D oraz na same Faby. Koreańczycy z południa postanowili między innymi porzucić rozwój litografii 4nm i przeskoczyć od razu z 5nm EUV na 3nm EUV. Zapowiedziano również, że jedną z pierwszych fabryk zdolnych wytwarzać układy scalone w nowym procesie będzie nowa placówka zlokalizowana w Austin, w stanie Texas.



Na jej budowę i wyposażenie Samsung wyłoży 10 miliardów dolarów. Jeśli wszystko pójdzie z planem produkcję będzie można uruchomić w niej już za dwa lata – w 2023 roku. Samsung liczy, że dzięki nowej placówce uda mu się pozyskać nowych klientów i zachęcić tych już posiadanych do zwiększenia zamówień. Co prawda część z dużych graczy, jak np. Apple zdążyła się już dogadać z TSMC w kwestii produkcji w litografii 3nm, ale rynek jest na tyle duży, by i Samsung mógł na nim zarobić.



