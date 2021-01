Poniedziałek 25 stycznia 2021 Microsoft nie podniesie cen Xbox Live Gold. Abonament nie będzie potrzebny do gier F2P

Autor: Wedelek | źródło: Xbox Wire | 05:14 W ubiegły piątek Microsoft ogłosił, że nosi się z zamiarem podniesienia opłat za usługę Xbox Live Gold. Cena za jeden miesiąc miała wzrosnąć do $10,99, trzymiesięczny abonament miał kosztować $29,99, sześciomiesięczny $59,99, a roczny aż $119,99. Tak ogromny wzrost cen (nawet dwukrotny) miał zapewne skłonić użytkowników do zainteresowania się Game Pass Ultimate, który w kwocie $14,99 oferuje nie tylko Golda, ale i dostęp do setek darmowych gier. To nie spodobało się graczom tak bardzo, że Microsoft pospiesznie wycofał się z tych planów, pozostawiając obecne ceny, to jest $9.99 za 1 miesiąc, $24.99 za 3 miesiące, $39.99 za 6 miesięcy i $59.99 za rok.



Ponadto gigant z Redmond ogłosił, że Xbox Live Gold nie będzie już dłużej potrzebny do sieciowego grania w tytuły free-to-play. Tym samym wspomniany abonament będzie wymagany jedynie wtedy, gdy będziemy chcieli zagrać w tryb wieloosobowy w płatnych grach. Trzeba przyznać, że Microsoft wie, jak przekuć porażkę w sukces.



