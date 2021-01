Poniedziałek 25 stycznia 2021 Nowe sterowniki dla Radeonów z dużym wzrostem wydajności w Hitman III

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D/AMD | 05:44 Niedawno swoją premierę miała nowa gra z serii Hitman. W związku z tym AMD udostępniło na swoich serwerach nową wersję sterowników Radeon Adrenalin 21.1.1, które zostały zoptymalizowane pod kątem najnowszej produkcji studia IO Interactive. Wprowadzone zmiany przyczyniły się do wzrostu średniego klatkażu o 5% do 10%. Co nie mniej ważne im wyższa jest rozdzielczość w której gramy tym więcej zyskamy. Inna sprawa, że w tym konkretnym przypadku optymalizacja i tak stała na bardzo wysokim poziomie, więc wzrost FPSów będzie dla większości niezauważalny. Mówimy tu bowiem o wzroście ze 107 do 129 klatek na sekundę w rozdzielczości 4K na komputerze z Radeonem RX 6800XT.



Nowe sterowniki wprowadzają też oficjalnie wsparcie dla Quake II RTX (grę dało się już uruchomić wcześniej), oraz eliminują szereg błędów. Wśród nich należy wymienić poprawione odbicia w GTA 5 przy wybranym algorytmie MSAA, usunięcie błędów powodujących zawieszanie się Steamowej wersji Doom Eternal oraz poprawną obsługę monitora Samsung Odyssey G9 C49G95T w trybie 5120x1440@240hz.



Nowe sterowniki można pobrać bezpośrednio ze strony producenta.







K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.