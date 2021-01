Poniedziałek 25 stycznia 2021 GeForce RTX 3060 będzie kosztować tyle co RTX 3060Ti?

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:59 Pod koniec lutego do sprzedaży ma trafić GeForce RTX 3060 dedykowany komputerom klasy desktop ze średniej półki cenowej. Nowa karta zielonych będzie bazować na wytwarzanym w procesie 8nm układzie GA106-300, oferując przy tym 3584 jednostki CUDA, 28 rdzeni RT i 112 tensorów. GPU ma przy tym działać z prędkością 1320MHz/1777MHz i współpracować z 12GB pamięci GDDR6 15Gb/s o przepustowości 360 GB/s, z którą będzie połączony 192-bitową szyną danych. Najnowsza karta Nvidii będzie więc nieco wolniejsza od bazującego na GA104-200 modelu RTX 3060Ti, pobierając przy tym nieco mniej energii – 170W (TGP). Niższa ma być też sugerowana cena detaliczna, która wynosi $329.



Problem w tym, że Nvidia nie zamierza wydawać wersji niereferencyjnych, a z uwagi na niedobór części jej partnerzy na samym początku skupią się na produkcji droższych, lepiej wyposażonych modeli. W praktyce sprowadza się do tego, że teoretycznie tańsze o $70 RTXy 3060 mogą kosztować niewiele mniej niż RTXy 3060Ti. A przynajmniej na samym początku.



Dla mniej zamożnych graczy jest to poważny problem. Już teraz ceny nowych kart są bardzo wysokie i nic nie wskazuje na to, żeby w najbliższym czasie miało się coś w tym temacie zmienić. AMD jest w tej chwili nastawione przede wszystkim na produkcję chipów dla nowych konsol Sony i Microsoftu, a Nvidia coraz mocniej skupia się na rozwoju chmurowego Geforce NOW.



Wracając jednak do samego RTXa 3060, nowa karta Nvidii ma nam zostać zaprezentowana 12 lutego, a w tydzień później (19-tego lutego) pierwsze próbki trafią do recenzentów i wtedy też zaczną się pojawiać niezależne testy.







