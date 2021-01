Wtorek 26 stycznia 2021 Adafruit szykuje nowego malucha - model RP2040

Autor: Wedelek | źródło: różne | 05:01 Fani Raspberry Pi Pico umożliwiającego tworzenie autorskich, miniaturowych konstrukcji do nietypowych rozwiązań będą mogli niebawem nabyć jego największego konkurenta, w postaci RP2040 od Adafruit. Wszystkie niezbędne elementy umieszczono tu na niewielkiej, liczącej 22mm x 18mm płytce drukowanej, której sercem jest ten sam układ co w niemal dwukrotnie większym Raspberry Pi Pico. Jest to dwurdzeniowy układ zbudowany z rdzeni Cortex M0+ pracujących z zegarem 133MHz, które mają do swojej dyspozycji 264KB pamięci SRAM oraz 2MB pamięci nieulotnej Flash.



Z uwagi na bardzo małe wymiary ilość dostępnych pinów została zredukowana do 14, z czego dwa są analogowe i podłączone do 12-bitowego układu ADC. Ponadto w ręce użytkowników oddano pojedynczy interfejs I2C oraz SPI z UART, a także port STEMMA QT do podłączenia dodatkowych modułów. Wbudowany w płytkę port USB typu C pełni tu podwójną rolę – zasila urządzenie i pozwala na przesył danych.



Niestety na razie nie wiadomo kiedy Adafruit RP2040 trafi do sprzedaży i ile będzie kosztować.



Coming soon - Petite Pico Prototypes - QT Py RP2040



Can we squooosh an RP2040 into a QT Py shape? With double sided assembly and some 0402 resistors...yes! We stuck to 0805 and 0603 for the supply bypass caps, but went smol for the resistors and 20pF's. pic.twitter.com/i79SCq3ZXw — adafruit industries (@adafruit) January 22, 2021





