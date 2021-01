Czwartek 28 stycznia 2021 Galactic Civilizations III i Dandara za darmo na Epic Store

Autor: Wedelek | źródło: Epic Store | 05:01 Fani strategii mogą dziś do 17:00 przypisać za darmo do swojego konta w Epic Store kopię gry Galactic Civilizations III. Jest to trzecia odsłona wyśmienitej serii gier strategicznych, w której pokierujemy losem jednej z wielu cywilizacji na przestrzeni kilkunastu lat. Podobnie jak w przypadku serii Cywilizacja mapa została podzielona na pola w kształcie heksów, a powodzenie naszej rasy możemy osiągnąć zarówno na drodze pokoju jak i wojny. Inna jest natomiast skala, bo akcja rozgrywa się na licznych planetach i asteroidach, a wpływ na rozgrywkę mają obecne w obszarze gwiazdy i czarne dziury.



Fabularnie gra kontynuuje wątki z poprzednich części cyklu, więc osoby, które grały w dwójkę i jej dodatki będą mogły wyłapać wiele smaczków.



Po 17-tej miejsce Galactic Civilizations III zajmie Dandara: Trials of Fear Edition, czyli niewielka gra z gatunku metroidwanii. Od strony stylistycznej produkcja jest utrzymana w stylu retro, a jej mechanika opera się na przemieszaniu się po świecie gry za pomocą linki umożliwiającej przeskakiwanie pomiędzy poszczególnymi platformami, unikając przy tym przeciwników i przeszkadzajek. W grze pokierujemy czarnoskórą Dandarą, która co prawda nie jest człowiekiem, ale wygląda tak jak my i kieruje się podobnymi pobudkami - walczy o zachowanie równowagi na świecie i wolność zniewolonych mieszkańców świata Salt. Produkcja zebrała na przestrzeni lat mieszane recenzje, ale że jest darmowa, to można sami spróbować, czy jest warta zachodu.



Obie gry możecie przypisać do swojego konta odwiedzając TEN link.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.