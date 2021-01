Poniedziałek 25 stycznia 2021 Navi 31 będzie pierwszym GPU AMD z budową modułową

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 06:14 Na przestrzeni ostatnich miesięcy pojawiło się już co najmniej kilka plotek na temat Navi 31 i architektury RDNA3. W listopadzie ubiegłego roku wspomniał o niej nawet Rick Bergman z AMD zdradzając nam przy okazji, że podobnie jak w przypadku RDNA2 firma skupia się w tym przypadku nie tylko na dostarczeniu jak najwyższej wydajności, ale i na wysokiej efektywności energetycznej. W tzw. międzyczasie pojawiły się informacje mówiące, że producent z Sunnyvale chce w swoich przyszłych kartach graficznych zastosować GPU typu MCM zamiast takiego o budowie monolitycznej. Teraz z kolei usłyszeliśmy, że Navi 31 będzie pierwszym układem stworzonym w myśl nowej filozofii i że będzie się składać z dwóch chipletów.



W swojej pełnej formie mają one mieć 80 bloków CU i jeśli AMD nie zmieni ilości procesorów strumieniowym w każdym z CU, to oznacza to chip z aż 10’240SP (po 5120 na chiplet). Byłby to prawdziwy Behemot z ogromnym zapotrzebowaniem na energię elektryczną i równie imponującą wydajnością. Mimo wszystko dzięki przejściu na modułową budowę i niższy proces produkcyjny uzysk sprawnych układów powinien być duży a cena relatywnie niska (jak na tę półkę wydajności). Odejście od monolitycznej struktury ma dużo plusów. AMD może na przykład dość łatwo konstruować z odpadów tańsze i niżej pozycjonowane karty graficzne, podobnie jak ma się to z Ryzenami.



Jeśli wierzyć pogłoskom Navi 31 zostanie zaprezentowany opinii publicznej pod koniec bieżącego roku, a do sprzedaży trafi na początku przyszłego. W tym samym czasie zostanie też oficjalnie zaprezentowana architektura RDNA3 oraz pomysł AMD na chiplety w GPU. Osoby bardziej zaciekawione tym tematem mogą już teraz zapoznać z się z wnioskiem patentowym, który opisuje planowane rozwiązanie. Link do niego znajdziecie poniżej.





Patent: Software-controlled variable wavefront size execution at GPU - AMD



Ever more fine-grained parallelism for future AMD GPUs via the subvector looping mode



More details: https://t.co/HhKZfjQuJt pic.twitter.com/wN7FN6OT2K — Underfox (@Underfox3) January 22, 2021



