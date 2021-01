Wtorek 26 stycznia 2021 GeForce NOW zwiększa swój zasięg

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:15 Nvidia ogłosiła rozszerzenie listy krajów, w których dostępna jest usługa GeForce NOW o Turcję, Arabię Saudyjską oraz Australię. Do tej pory korzystać z niej mogli mieszkańcy większości państw Europy, Rosji, USA i Kanady. Sama usługa jest dostępna w kilku wersjach, w tym w bezpłatnej, pełniącej rolę swoistego dema technologicznego. Nvidia chwali się, że mimo rosnącego zainteresowania graniem w chmurze jej jakość nie tylko pozostaje na bardzo wysokim poziomie ale też jest nieustannie poprawiana. Największa zaletą GeForce Now jest jej niezależność od platformy na której kupujemy gry. Dzięki większej ilości dostawców ceny są bardziej konkurencyjne i zawsze mamy wybór czy chcemy grać lokalnie, czy na serwerach Nvidii.











