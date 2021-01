Wtorek 26 stycznia 2021 Nvidia może mieć problemy z zakupem ARMa

Autor: Wedelek | źródło: Nikkei Asian Review | 05:30 Portal Nikkei Asia informuje, że Nvidia ma ogromne problemy z finalizacją umowy na zakup ARMa od Softbanku. Swoje wątpliwości zgłaszają zarówno instytucje państwowe jak i firmy prywatne i to bez względu na szerokość geograficzną. Największe obawy płyną od firm, z którymi Nvidia bezpośrednio konkuruje lub współpracuje, w tym od Qualcomma, Samsunga, Intela, AMD, Mediateka i Apple. Swoje własne, rutynowe postępowanie antymonopolowe prowadzą też urzędy w Wielkiej Brytanii oraz USA, a także w Chinach. To właśnie ten ostatni kraj może ostatecznie zablokować przejęcie firmy ARM przez Nvidię, obawiając się, że ta zostanie użyta jako oręż w trwającej obecnie wojnie handlowej.



Jest to tym bardziej prawdopodobne, że Nvidia to firma amerykańska, a co za tym idzie musi stosować się do wytycznych rządu USA. Softbank z kolei miał o wiele większą autonomię, zwłaszcza, że technologie licencjonowane przez ARM w większości opierając się na patentach zgłoszonych w Wielkiej Brytanii. Dla chińskich producentów byłaby to katastrofa.



Jednym z argumentów, jakie mogą zostać wykorzystane przez chiński SAMR (State Administration for Market Regulation) do zablokowania transakcji może być kwestia ARM China, spółki joint venture działającej na rynku „Państwa Środka”. Jej głównymi udziałowcami są rząd Chin oraz ARM, z czego ten drugi ma 49% udziałów.



Eksperci twierdzą, że Chiny spróbują powtórzyć manewr użyty w 2018 roku do zatrzymania zakupu NXP Semiconductors przez Qualcomma. Jest duża szansa, że im się to uda, ale nawet jeśli tak nie będzie, to i tak mogą wyraźnie wydłużyć cały proces. Nvidia już raz tego doświadczyła na przykładzie izraelskiego Mellanox Technologies.



