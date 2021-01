Wtorek 26 stycznia 2021 Alder-Lake S zostanie zaprezentowany we wrześniu bieżącego roku

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:43 Użytkownik Tweetera o pseudonimie Unikos Hardware twierdzi, że we wrześniu bieżącego roku Intel przedstawi nam swoje nowe procesory dla komputerów desktop o kodowej nazwie Alder Lake-S. Wraz z CPU pokazane zostaną zupełnie nowe chipsety z serii 600, oraz podstawka LGA1700, które z kolei wymuszą zakup zupełnie nowych płyt głównych. Te będą potrzebne, bo Alder Lake-S mają być iście przełomowymi układami. Intel odda w nasze w ręce nie tylko zupełnie nowe rdzenie x86 Golden Cove, oraz x86 Tremont – procesor ma mieć budowę typu big.LITTLE, ale też kontrolery PCI-Express 5.0 i DDR5, oraz IGP Gen12.2 (Xe).



Alder Lake-S będą mieć maksymalnie 16 rdzeni (8+8), oraz 24 wątki, a wytwarzany ma być w usprawnionej litografii 10nm Super FIN.



Zaznaczam od razu, że prezentacja nie oznacza rynkowej premiery. Ta odbędzie się pewnie kilka miesięcy później. Wcześniej, bo w marcu do sprzedaży trafią procesory z rodziny Rocket Lake-S, wciąż bazujące na leciwej już litografii 14nm+++.







