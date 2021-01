Wtorek 26 stycznia 2021 Pierwsze testy mobilnych RTXów 3000

Autor: Wedelek | źródło: Notebook Check | 05:58 Od pewnego czasu wiemy, że mobilne RTXy 3000 mają mniej wspólnego ze swoimi desktopowymi odpowiednikami niż to miało miejsce w przypadku poprzednich generacji. Przy okazji Nvidia zrezygnowała też z oznaczeń Max-Q i Max-P, chociaż te wersje wciąż istnieją i znacznie się od siebie różnią tak zegarami jak i limitem energetycznym. Zamiast tego producenci mieliby po prostu podawać wprost jakie jest TGP użytych modeli i ich taktowanie. Niestety na razie nic nie zapowiada by Ci mieli się do tego zastosować. W cieniu tej dość dziwnej decyzji pojawiły się pierwsze, nieoficjalne wyniki wydajności mobilnych GeForce’ów RTX 3060 i RTX 3070.



Ten pierwszy, w wersji z wyższym zegarem zgarnął w benchmarku Time Spy 8843pkt, a jego wolniejsza wersja odnotowała 7852pkt. RTX 3070 zdobył z kolei 9814pkt, ale nie wiadomo o jakiej dokładnie wersji mówimy (Max-P czy Max-Q). W



ygląda na to, że zapowiada się nam niezłe zamieszanie na rynku laptopów. Niestety niekoniecznie pozytywne.







