Nowości od Apple/Zapowiedzi na 2021

Firma Apple już od lat udowadnia nam, że pod względem kreatywności i produktywności nie ma sobie równych. Podobnie było i w minionym roku. Mimo globalnego kryzysu, związanego z pandemią koronawirusa, firma zdołała wypuścić na rynek nowe modele większości swoich flagowych sprzętów, ale też całkiem nowe produkty Apple.



Nowości 2020, jakie zaproponowała marka to na przykład słuchawki wokółuszne AirPods Max, czy też Mac Booki z innowacyjnym procesorem M1. Apple oczywiście nie odpuszcza i plany firmy na rok 2021 zapowiadają się równie spektakularnie. Jakich zatem nowości od Apple możemy spodziewać się w 2021 roku?

Zapowiedzi Apple 2021

Miłośnicy produktów Apple, z pewnością na bieżąco śledzą poczynania firmy i doskonale wiedzą, jakich nowości od Apple możemy spodziewać się w bieżącym roku. Dla tych, którzy jeszcze nie zdążyli zapoznać się z planami i zapowiedziami Apple, przedstawimy kilka perełek, jakich możemy spodziewać się w tym roku, już nawet w marcu.







Apple – nowości 2021 – komputery

Już wiosną tego roku na rynku powinien pojawić się nowy model MacBooka Pro z Apple Silicon, z ekranem 14 cali, z kolei jesienią, spodziewana jest jego druga wersja, z 16-calowym ekranem. W pierwszej połowie 2021 roku, jak wynika z zapowiedzi Apple, możemy spodziewać się również pierwszego iMaca z Apple Silicon, z kolei w drugiej połowie powinien pojawić się na rynku pierwszy iMac Pro z tym procesorem. Może to świadczyć o tym, że przesiadka na własny procesor ARM (M1) była dla Apple udana i być może nie prędko usłyszymy o nowym Macu z chipem Intela.

Apple nowości – smartphony

Jeżeli chodzi o smartphony od Apple, to przywykliśmy już, że marka co roku prezentuje nowy model iPhone-a, więc najprawdopodobniej jesienią tego roku również możemy spodziewać się iPhone 13. Co więcej, bardzo możliwe, że Apple zaproponuje też kolejne 4 modele smartphonów, w rozmiarze iPhone 12.

Apple Watch – nowości 2021

Analogicznie do iPhone, każdego roku Apple prezentuje nam nowy model smartwatcha, więc wysoce prawdopodobne, że jesienią 2021 poznamy najnowszego Apple Watch Series 7, z nowymi, jeszcze lepszymi funkcjami. Możliwe również, że pod koniec roku, Apple zaprezentuje też odświeżoną wersję smartwatcha Apple Watch SE 2. gen.

Sprzęt Apple – jak i gdzie kupić w korzystnej cenie?

Sprzęt firmy Apple słynie nie tylko z innowacyjnych technologii i nowoczesnego designu, ale również z dość wysokich cen, które dla niektórych są blokadą, uniemożliwiającą zakup wymarzonego urządzenia. Na szczęście istnieją rozwiązania, pozwalające na obniżenie kosztów zakupu doskonałej jakości sprzętu Apple. Mowa tutaj o sprzęcie używanym i po leasingowym. Warto rozważyć tę opcję i przekonać się, że używany sprzęt może równać się z nowym. Bardzo często urządzenia po leasingowe są to sprzęty zaledwie 1 czy 2-letnie, używane na przykład przez pracowników firmy. Jego cena jest z reguły o 30,40, a nawet 50% niższa od ceny nowego urządzenia, przy czym parametry techniczne są na poziomie nowego sprzętu.

Produkty marki Apple charakteryzują się bowiem doskonałą jakością, która na sprawić, że sprzęt ma służyć użytkownikowi przez długie lata. Planując zakup sprzętu używanego, po leasingowego należy jednak znaleźć pewnego i zaufanego sprzedawcę. Kupując urządzenie elektroniczne z drugiej ręki, zawsze istnieje pewne ryzyko, związane ze sposobem jego użytkowania przez pierwszego właściciela, a co za tym idzie, rzeczywistym stanem technicznym sprzętu. Decydując się więc na zakup, najlepiej sprawdzić ofertę takich sklepów jak na przykład exactsolutions.pl, który oferuje świetnej jakości, używane, markowe urządzenia z gwarancją nawet 12 miesięcy.