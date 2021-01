Wtorek 26 stycznia 2021 The Medium @ RTX i premiera laptopów RTX serii 30

Autor: Redakcja | 16:07 NVidia opublikowała dziś najnowszy sterownik Game Ready dla kart graficznych GeForce, który zapewnia optymalizacje dla horroru The Medium, a także wsparcie dla dostępnych od dziś w sklepach laptopów z kartami GeForce RTX serii 30. The Medium polskiego studia Bloober Team ukaże się 28 stycznia, dostarczając fanom horrorów wyjątkowych wrażeń i oferując rozgrywkę toczącą się jednocześnie w dwóch rzeczywistościach. Na pecetach, niepokojąca i duszna atmosfera gry jest dodatkowo wzmocniona przez Microsoft DirectX Ray Tracing (DXR) i technikę NVIDIA DLSS.



Wprowadzenie na rynek laptopów z kartami graficznymi GeForce RTX serii 30 to jak dotąd największa premiera firmy NVidia, obejmująca ponad 70 urządzeń od wszystkich głównych producentów OEM. Wszystkie napędzane są przez nowe karty graficzne GeForce RTX 3080, 3070 i 3060. Laptopy te wykorzystują nowe techniki Max-Q trzeciej generacji, w tym Dynamic Boost 2.0, WhisperMode 2.0, Resizable BAR oraz DLSS. Laptopy dla graczy i twórców z kartami GeForce RTX 3080 i RTX 3070 debiutują dzisiaj, a już za równy w sklepach będą dostępne laptopy z kartami GeForce RTX 3060.



Na zakończenie trailer z The Medium pokazujący możliwości graficzne z kart RTX.







