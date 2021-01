Wtorek 26 stycznia 2021 Asus i Colorfull będą produkować dla Intela karty DG1

Autor: Wedelek | źródło: Guru3D | 18:08 (1) Colorfull i Asus to pierwsi, duzi producenci AiB, którzy zdecydowali się na wyprodukowanie pod własnym szyldem modelu Intel DG1. Podpisana z niebieskimi umowa dotyczy co prawda jedynie wersji OEM, więc te karty nigdy nie trafią do sprzedaży detalicznej, ale i tak możemy mówić o przełomowym wydarzeniu. Jest to bowiem pierwszy poważny krok na drodze do nawiązania konkurencji z AMD i Nvidii na rynku producentów kart graficznych dla tzw. składaków (DYI). Nowe akceleratory będą zbudowane w oparciu o układ graficzny Iris Xe składający się z 80 bloków EU, a więc z 640 procesorów strumieniowych. Do jego powstania Intel wykorzystał zupełnie nową architekturę GPU Gen 12, oraz usprawnioną litografię 10nm.



Już od samego początku będą dostępne dwa warianty modelu DG1: zwykły i Xe MAX. Oba mają mieć ten sam GPU i 4GB pamięci LPDDR4X z interfejsem 128-bit, ale mają też pracować z różnymi zegarami. Taktowania wersji podstawowej nie znamy, ale wiemy za to, że wersja MAX ma pracować z zegarem 1650MHz. Jeśli chodzi o system chłodzenia, to pojawią się zarówno konstrukcje chłodzone aktywnie jak i pasywnie.







