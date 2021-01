Środa 27 stycznia 2021 Można kupić bazę danych użytkowników Facebooka, która wyciekła w 2019r

Autor: Wedelek | 05:01 W 2019 roku na jaw wyszedł poważny błąd w zabezpieczeniach co najmniej jednego z serwerów firmy Facebook. Nim firma go załatała w ręce przestępców trafiły dane dotyczące ponad 530 milionów kont użytkowników tego portalu. Teraz trafiły one do sprzedaży, a jeden z użytkowników Telegrama stworzył specjalnego bota, który pozwala na szybkie przeszukanie zgromadzonych zasobów z użyciem ID Facebooka lub numeru telefonu przypisanego do konta. Jedyne co trzeba zrobić by uzyskać dostęp do wrażliwych danych to zapłacić twórcy narzędzia odpowiednią opłatę. Jest to $20 za pojedynczy wpis lub $5000 za pakiet 10’000 wpisów.



Teoretycznie jedyną istotną daną, jaką w ten sposób uzyskamy jest co prawda tylko numer telefonu i to taki aktywny w 2019 roku, ale i tak cała sprawa jest co najmniej niepokojąca.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.