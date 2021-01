Środa 27 stycznia 2021 Poznaliśmy wydajność nowych APU AMD dla laptopów

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 05:14 Wczoraj miała miejsce oficjalna, rynkowa premiera APU Ryzen 5000 w wersji Cezanne, czyli z rdzeniami x86 Zen 3 i IGP Vega. TOPowy model ma w sumie 8 rdzeni/16 wątków, 16MB pamięci podręcznej L3 oraz GPU składający się z ośmiu bloków CU. Nowością jest też możliwość ręcznego manipulowania napięciem każdego z rdzeni z osobna i samego GPU, co ma znacząco wydłużyć czas działania na baterii. Nowe układy są jednostkami monolitycznymi, wytwarzanymi w litografii 7nm. Oprócz chipów z rodziny Cezanne do oferty AMD trafiły też procesory o kodowej nazwie Lucienne. Są one zbudowane z rdzeni x86 Zen 2 oraz IGP na bazie Vegi.



Pod względem wewnętrznej budowy są bardzo podobne do APU Renoir, które zastępują, ale podobnie jak Cezanne mają dużo bardziej zaawansowany system zarządzania energią.



O samych zmianach w Zen 3 i nowych APU już pisaliśmy już kilkukrotnie, więc tym razem skupimy się na tym, jak to się przekłada na wydajność. Odpowiedzi na to pytanie udzieliło nam samo AMD, za pomocą kilku bardzo ciekawych slajdów – znajdziecie je poniżej. Pomarańczowy słupek pokazuje wydajność APU Ryzen 5000, czerwony to wynik jaki uzyskał w teście poprzednik z rodziny Renoir, a szary należy do bezpośredniego konkurenta od Intela.







