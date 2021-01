Środa 27 stycznia 2021 Rocket Lake-S pozwoli Intelowi utrzymać koronę lidera w grach

Autor: Wedelek | źródło: Hot Hardware | 05:30 Do bazy danych PassMarka trafiły wyniki wydajności dwóch nowych procesorów Intela z rodziny Rocket Lake-S. Są to układy wyposażone w 8 rdzeni x86 Cypress Cove, kontroler PCI-Express 4.0 (20 linii) oraz IGP 12Gen (Xe). Całość jest wytwarzana w litografii 14nm+++, który to proces jest co prawda dość leciwy, ale pozwala osiągać bardzo wysokie zegary bazowe. Dzięki temu Intel zachowa supremację w kwestii wydajności w grach i tych zastosowaniach, gdzie pojedynczy wątek jest kluczowy, ale kosztem większej prądożerności i mniejszej ilości rdzeni/wątków. Potwierdzają to wyniki uzyskane w PassMarku przez modele Core i9-11900K oraz Core i7-11700K, gdzie oba układy zdobyły odpowiednio 3764pkt i 3548pkt.



Dla przykładu w tym samym teście model AMD Ryzen 7 5800X zdobył „zaledwie” 3511pkt, a w przypadku Core i9-10900K są to 3173pkt. Jest to wypadkowa wyższego IPC i wysokiego TURBO. Core i9-11900K ma 8-rdzeni/16-wątków i zegar 3.5GHz / 5.3GHz, a Core i7-11700K to 8-rdzeniowiec/16-wątkowiec z częstotliwością 3.4GHz/5GHz.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.