Środa 27 stycznia 2021 Raja Koduri chwali się układem GPU Ponte Vecchio

Autor: Wedelek | źródło: Twitter | 05:59 Raja Koduri zaprezentował na swoim koncie w serwisie Twitter zdjęcie przedstawiające układ Ponte Veccio w pełnej krasie. Pod tą nazwą kryje się modularna architektura GPU bazująca na kilku mniejszych chipletach Xe połączonych za pomocą szybkiej magistrali Compute Express Link w jeden duży układ. Działa to na podobnej zasadzie jak bloku CU w Ryzenach. Każdy z chipletów będzie zbudowany w litografii 7nm i ma składać się z zupełnie nowych jednostek EU grupowanych w bloki CU. W porównaniu do obecnie stosowanych w IGP jednostek wydajność nowej generacji EU w obliczeniach zmiennoprzecinkowych o podwójnej precyzji będzie do 40x wyższa.



Jednostki te mają być też bardziej uniwersalne, realizując zadania przeznaczone dla chipów typu SIMD i SIMT. Ponadto z ust prelegentów dowiedzieliśmy się że tranzystory będą upakowane na mniejszej powierzchni dzięki zastosowaniu technologii warstwowej budowy układów o nazwie Foveros. Jej implementacja ma też mieć pozytywny wpływ na szybkość podsystemu pamięci - krótsze ścieżki to mniejsze opóźnienia. Projektanci zadbali też o wysoką skalowalność. Docelowo będzie można połączyć nawet tysiąc GPU Ponte Vecchio za pomocą interfejsu XEMF (XE Memory Fabric), a wszystkie te układy będą w stanie wymieniać ze sobą dane korzystając ze współdzielonej pamięci cache.



Raja Koduri chwali się w swoim wpisie, że najnowsze dzieło Intela to cud inżynierii, korzystający z aż siedmiu różnych technologii, w tym z Foverosa, umożliwiającego budowanie układów piętrowych.



Ile w tym prawdy przekonamy się niebawem, bo jednym z pierwszych urządzeń korzystających z Ponte Vecchio będzie zaplanowany na 2021 rok superkomputer Aurora. Ma się on składać z sześciu GPU (każdy z 16 blokami CU) oraz dwóch CPU Sapphire Rapids (10nm), a za jego stworzenie będzie odpowiedzialny należący do HP Cray.



Xe HPC ready for power on!

7 advanced silicon technologies in a single package

Silicon engineers dream

Thing of beauty @intel pic.twitter.com/RF8Prsy05f — Raja Koduri (@Rajaontheedge) January 26, 2021





