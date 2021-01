Środa 27 stycznia 2021 Rewelacyjne wyniki finansowe AMD – 2,49 miliarda dolarów zysku

Autor: Wedelek | źródło: AMD | 18:04 AMD opublikowało swoje najnowsze wyniki finansowe za czwarty kwartał 2020 roku i cały miniony rok. W tym pierwszym przypadku mamy do czynienia z przychodem na poziomie 3,244 miliarda dolarów, co przy zwiększonej marży i relatywnie niewielkich kosztach pozwoliło uzyskać zysk netto na poziomie 1,781 miliarda dolarów (liczone wg. metodologii GAAP). Koszty operacyjne wyniosły w ostatnim kwartale 881 milionów dolarów, a przychód z działalności operacyjnej wyniósł 570 milionów dolarów. W porównaniu z analogicznym kwartałem ubiegłego roku, gdy przychód wyniósł 2,127 miliarda dolarów, a zysk wyniósł 170 milionów dolarów mamy wyraźny postęp.



Widać to również wtedy gdy spojrzymy na dane finansowe za cały rok 2020, w którym przychód wyniósł 9,763 miliarda dolarów (+45% względem 2019 roku), a zysk netto to 2,49 miliarda dolarów (+630%). Co więcej firma prognozuje dalszy wzrost przychodów w tak szybkim tempie – w tym roku wyniki mają być ponoć lepsze o kolejne 37%. Nie ma w tym zresztą nic dziwnego, bo firma zyskiwała w 2020 praktycznie na wszystkich frontach, od procesorów i kart graficznych dla odbiorców detalicznych, przez rozwiązania dla serwerów, a na chipach dla nowych konsol skończywszy.



AMD udało się też w tym roku spłacić większość długów, przejąć Xilinxa, a także zwiększyć wyraźnie zasób posiadanej gotówki – aktualna wartość środków finansowych i krótkoterminowych inwestycji to 2,29 miliarda dolarów. I pomyśleć, że jeszcze cztery lata temu to samo AMD stało na krawędzi upadku.







