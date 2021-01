Czwartek 28 stycznia 2021 Apple opatentowało nowy podsystem pamięci

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:15 Apple opatentowało nowy rodzaj podsystemu pamięci podręcznej, który ma rozwiązać problem z jednoczesnym dostępem do jej zasobów zarówno przez GPU jak i CPU. Ma on zastąpić tradycyjny model UMA (unified memory access) i opierać się na dwóch typach pamięci DRAM: szybszej i wolniejszej. Tej pierwszej byłoby oczywiście relatywnie niewiele i byłaby montowana w formie chipletów na tym samym PCB, co SoC. Apple chce w niej przechowywać najczęściej wykorzystywane dane i ma ona pełnić rolę pamięci podręcznej oraz być wsparciem dla wolniejszej, ale dużo pojemniejszej pamięci DRAM montowanej na osobnym PCB. Pamięć podręczna ma być przy tym budowana w sposób warstwowy i składać się z kilku połączonych ze sobą warstw z wydzielonymi sektorami dla poszczególnych części SoC.



Oprócz zmienionej budowy fizycznej Apple zastosuje tu też zupełnie nowe mechanizmy dostępu do zasobów sprzętowych, które mają umożliwić lepsze zarządzanie nimi.







