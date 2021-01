Czwartek 28 stycznia 2021 Intel rozbudował swoją fabrykę układów scalonych w Wietnamie

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 05:30 Intel ogłosił, że w mijających miesiącach znacząco rozbudował swoją wietnamską placówkę odpowiedzialną za produkcję mikroprocesorów. Tym razem niebiescy zainwestowali w Faby około 475 milionów dolarów i była to już kolejna tego typu inwestycja w regionie. Wcześniej, w 2006 roku Intel przeznaczył na budowę i wyposażenie swojej placówki zlokalizowanej w Saigon Hi-Tech Park (SHTP) ponad miliard dolarów. Chipzilla produkuje w niej różnego rodzaju chipy i komponenty do nich w ilościach iście hurtowych. Do końca 2020 roku wytworzono w niej ponad 2 miliardy różnego rodzaju układów scalonych, a aktualnie w wietnamskich fabrykach Intela pracuje ponad 2700 osób.











K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.