MSI potwierdza specyfikację Rocket Lake-S, a Intel blokuje DG1 dla Ryzenów

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:45 Do sieci trafił wewnętrzny slajd firmy MSI, który zdradza nam finalną specyfikację desktopowych układów z rodziny Rozket Lake-S. Podane w nim dane pokrywają się z tymi nieoficjalnymi, więc żadnego zaskoczenia nie ma. Jak już wiecie nadchodzące CPU dla desktopów będą nadal produkowane w litografii 14nm+++, ale za to otrzymają nową architekturę IGP Gen12, znacznie mocniejsze rdzenie Cypress Cove oraz wsparcie dla PCI-Express 4.0. Ofertę Intela mają też wzmocnić przeznaczone dla partnerów OEM karty z rodziny Iris Xe, występujące w dwóch wariantach. Niestety będą one kompatybilne jedynie z procesorami Intela z rodziny Coffee Lake-S, Comet Lake-S i Rocket-Lake-S.



Intel zadecydował bowiem o wprowadzeniu sztucznego ograniczenia w BIOSie, które ma uniemożliwić ich łączenie z procesorami od AMD. Biorąc pod uwagę problemy z dostępnością układów graficznych z rodziny Radeon i GeForce trudno nazwać taki krok dobrym rozwiązaniem.







