Piątek 29 stycznia 2021 Amazon uruchomi polską wersję serwisu

Autor: Wedelek | 05:01 Amazon to jeden z największych sklepów internetowych na świecie. Z jego usług mogą korzystać mieszkańcy większości krajów zachodniej Europy, a największe z państw mają swoje własne, dedykowane witryny. Polska, mimo iż u nas znajdują się magazyny tego giganta, nie znajdowała się w tym gronie. To się jednak wkrótce zmieni, bo właściciele Amazona ogłosili niedawno, że planują otworzyć polską wersję tego serwisu. Na razie nie wiadomo kiedy dokładnie to nastąpi, ale sprzedawcy zainteresowani nawiązaniem współpracy mogą się już zgłaszać. Kontakt jest w tym przypadku realizowany za pośrednictwem strony sell.amazon.pl.



Biorąc to pod uwagę można śmiało założyć, że start serwisu w naszym kraju nastąpi w przeciągu kilku miesięcy. Zwłaszcza, że nieoficjalne źródła wspominają o starcie wiosną bieżącego roku. Niektórzy idą tu nawet dalej podając, że nastąpi to już w marcu.



