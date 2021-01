Czwartek 28 stycznia 2021 TSMC podpisało umowę z Intelem na produkcję CPU w litografii 3nm

Autor: Wedelek | źródło: DigiTimes | 17:52 (6) Portal DigiTimes twierdzi, że Intel podpisał już z TSMC umowę na produkcję procesorów w litografii 3nm. Ma ona wejść w życie w 2022 roku czyniąc z Chipzilli drugiego co do wielkości partnera Tajwańczyków – na pierwszym miejscu jest od lat jest Apple. Dzięki outsourcingowi Intel będzie mógł wprowadzić w 2023 roku do oferty szereg nowych produktów, o czym mówił zresztą niedawno nowy CEO – Pat Gelsinger. Jeśli chodzi o proces 3nm od TSMC, to ma on oferować podobne parametry jak litografia 5nm Intela i będzie dostępny nieco wcześniej (kilka miesięcy wcześniej). To by z kolei oznaczało, że nowy CEO jest świadom tego, że prowadzona przez niego firma nie będzie w stanie wyprodukować na czas dostatecznej ilości układów w swoim nowym procesie i nie ma zamiaru tego ukrywać.



Jednocześnie Pat Gelsinger wyraźnie podkreśla, że własne Faby nadal będą główną siłą Intela, mimo wzrostu znaczenia outsourcingu. Umowa z TSMC pozwoli po prostu na spokojne dopracowanie litografii 5nm i kolejnych. I tak w najbliższych latach część chipów będzie wytwarzana w fabrykach własnych, a część u partnerów zewnętrznych. Intel nie ma zresztą za bardzo wyboru, bo TSMC skupuje większość maszyn od ASML. Te są z kolei niezbędne w litografiach 3nm i 5nm, a nikt inny ich nie produkuje. Do końca 2020 roku Tajwańczykom udało się nabyć około 30 takich maszyn, a w przyszłym roku chcą wzbogacić swój park o kolejne 18-20 sztuk. To mniej więcej tyle ile mają Intel i Samsung – łącznie.



Umowa pomiędzy TSMC i Intelem teoretycznie może wpłynąć negatywnie na innych klientów tajwańskiego producenta na czele z AMD i Nvidią, opóźniając im dostęp do nowych litografii. Są to oczywiście tylko przypuszczenia i równie dobrze nic złego nie musi się wydarzyć. Zwłaszcza, że Tajwańczycy już pracują nad procesem 2nm dla Apple, co powinno dość szybko uwolnić moce przerobowe 3nm dla innych klientów, a przy tym jak wspomniałem nieustannie zwiększają liczbę posiadanych maszyn do litografii EUV.







@temat. (autor: Mariosti | data: 28/01/21 | godz.: 18:01 )

Oj raczej odbije się negatywnie na konkurencji, to jest pewne.



Ciekawe że jeszcze parę lat temu wszelkie procesy poniżej 5nm były owiane mgłą niskiego prawdopodobieństwa, a tu nagle już zamówienia na 3nm za 2lata, prace nad 2nm równolegle i 1.4 na roadmapie... No ciekawe to ciekawe, bo ten slajd sugerowałby że jeszcze możemy liczyć na te ~10 lat postępów elektronice...



Intel zabezpiecza swoją przyszłość. (autor: Mario1978 | data: 28/01/21 | godz.: 18:35 )

Musiało to nastąpić i na taką wiadomość czekałem. Już rok temu były przecieki o tym, że Intel bardzo interesuje się 3nm od TSMC gdyż tutaj nawet AMD tak nie wybiegało w przyszłość.

Macie odpowiedzi na pytania dotyczące zaawansowania procesów produkcji własnej produkcji od Intela. AMD bierze do końca 2022 roku rynek układów z architekturą x86 a nawet GPU będzie dla nich. Jeżeli TSMC jeszcze przyśpiesza wdrożenie 3nm to znaczy, że czują oddech konkurencji w postaci Samsung, nikt chyba nie podejrzewał, że to Intel?

A w tej bliskiej przyszłości jak Intelowi nawet noga się podwinie jeszcze bardziej to coś tam będzie zarabiał używając litografii produkcji od TSMC.

Mnie bardziej ciekawi AMD i Google bo ci są bezpośrednio zainteresowani nie tyle najnowszymi litografiami produkcji co wdrożeniem produkcji tranzystorów w systemie Big Maca.

Zobaczymy kto najlepiej na tym wyjdzie ale mam cichą nadzieję, że Chiny kontynentalne zaskoczą w ciągu 3 lat bo USA już jest tym co dyktuje postęp.



2-- (autor: Mario1978 | data: 28/01/21 | godz.: 18:36 )

'Bo USA już nie jest tym co dyktuje postęp".



Dla AMD nie ma wyboru (autor: Zbyszek.J | data: 28/01/21 | godz.: 18:53 )

mają już $, muszą od Globala odkupić Fab np w New York, i tam produkować co swoje na licencji TSMC.



Problem tylko jeden - skąd wziąc szybko kilka maszyn od ASML.



Generalnie w świecie litografii wypalanej przez fotonaświetlanie EUV, wydajność ASML w produkcji takich maszyn staje się wąskim gardłem.



TSMC też jest już załadowane pod korek i mając w perspketywie produkcję dla Intela, tez muszą podjąć jakieś szybkie kroki i przejąć od Globala np. byłą fabrykę Chartered Semiconductor w Singapurze.



i wizjonerstwo Lisy Su (autor: Zbyszek.J | data: 28/01/21 | godz.: 18:54 )

chiplety i małe układy krzemowe z dużym uzyskiem. W sam raz na czasy po 2020 roku...



@ komentarz 1 (autor: Zbyszek.J | data: 28/01/21 | godz.: 18:58 )

"Ciekawe że jeszcze parę lat temu wszelkie procesy poniżej 5nm były owiane mgłą niskiego prawdopodobieństwa"



Tak, ale zmienił się model, sposób projektowania przyszłych litografii. Człowiek nie wykonuje już większości zadań.



Dość mocne (ale nie te z TOP500) superkomputery są zapięte do wykonywania różnych obliczeń, symulacji, które przyspieszają projektowanie kilka razy. Stąd tak szybko poszło z 7nm, 5nm i idzie szybko z 3nm..



