Piątek 29 stycznia 2021 Core i9-11900KF pod obciążeniem grzeje się do 98C i konsumuje 250W

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 05:15 Jeden z użytkowników uzyskał dostęp do najnowszego procesora Intela Core i9-11900KF z rodziny Rocket Lake-S. Jest to układ 8-rdzeniowy i 16-wątkowy z odblokowanym mnożnikiem, ale pozbawiony zintegrowanego układu graficznego. Autor poddał swój CPU testom obciążeniowym przeprowadzonym z wykorzystaniem oprogramowania AIDA64, sprawdzając przy tym jak nowa jednostka sprawuje się w tzw. stresie. Okazało się, że przy zastosowaniu wydajnego systemu chłodzenia (All-In-One z 360mm chłodnicą) procesor bez problemu utrzymuje bardzo wysokie zegary na wszystkich rdzeniach – 4,8GHz, ale jest to okupione wysoką temperaturą i sporym zużyciem energii.



W trakcie trwającego 56s testu temperatura układu wzrosła do 98 stopni, a zużycie energii wyniosło 250,8W – jest to najprawdopodobniej limit PL2 dla tych CPU. Nie są to więc niskie wartości, ale trzeba też przy tym mieć na uwadze, że mówimy o procesorze obciążonym w 100% przez cały czas i w normalnym użytkowaniu temperatura będzie z pewnością niższa.



Dodam jeszcze, że CPU-Z poprawnie rozpoznaje nowy procesor Intela, ale błędnie odczytuje przy tym napięcie informując, że jest ono na poziomie 1,401V, podczas gdy w rzeczywistości jego wartość to 1.325V.





