Gdzie są wykorzystywane akumulatory litowo-jonowe?

Już od lat ogniwa ładowalne rozwijane są w bardzo szybkim tempie. Najnowsze rozwiązanie to akumulatory litowo-jonowe. To ogniwa, które powstały z myślą o urządzeniach przenośnych, ale mają o wiele szersze zastosowanie.









Akumulatory litowo-jonowe (Li-Ion) zapewniają największą gęstość energii ze wszystkich ogniw, jakie dostępne są obecnie na rynku. Akumulatory Li-Ion są bardzo trwałe, a ich samorozładowanie jest bardzo małe. W takich ogniwach między anodą a katodą przepływają dodatnie jony litu w elektrolicie.

W przypadku akumulatora litowo-jonowego nie można pozwolić na jego przeładowanie ani rozładowanie poniżej dopuszczalnego poziomu napięcia, ponieważ oznaczałoby to uszkodzenie ogniwa. Aby tego uniknąć, w urządzeniach zasilanych takimi akumulatorami stosuje się układy kontroli stanu naładowania, które nadzorują pracę baterii zapewniając optymalne wykorzystanie jej energii.

Pomimo tego akumulatory litowo-jonowe są coraz powszechniej używane ze względu na ich duże zalety.

Dlaczego akumulatory litowo-jonowe?

Zaletami akumulatorów Li-Ion są ich małe rozmiary i niska waga (lit jest najlżejszym z metali). Takie akumulatory mają duży potencjał, ponieważ mogą się składać tak naprawdę z dowolnej liczby ogniw, które łączone są szeregowo i równolegle. Dzięki rozwiązaniu tego rodzaju akumulatory litowo-jonowe można wykorzystywać zarówno do zasilania małych urządzeń, jak i pojazdów.

Na tym jednak nie kończą się zalety tego typu akumulatorów. Charakteryzują się one także dużą wydajnością (wysokie napięcie jednostkowe) i wysoką gęstością energii, szybko się ładują, nie ma w nich tzw. efektu pamięciowego, akumulatory są żywotne, w niewielkim stopniu dochodzi w nich do samorozładowania, a do tego są przyjazne środowisku. Warto podkreślić, że akumulatory Li-Ion są coraz łatwiej dostępne na rynku, oferuje je coraz więcej sprzedawców, np. https://wamtechnik.pl/ .

Zastosowanie akumulatorów litowo-jonowych

Rosnąca popularność technologii litowo-jonowej sprawia, że jest ona wykorzystywana coraz powszechniej. Akumulatory Li-Ion można znaleźć zarówno w małych urządzeniach codziennego użytku, jak i w urządzeniach przemysłowych. Oto kilka przykładów zastosowań takich ogniw.

Pojazdy elektryczne

Na akumulatorach Li-Ion bazują samochody elektryczne. Dzięki temu, że takie ogniwa są coraz bardziej wydajne, zwiększa się zasięg takich pojazdów. Akumulatory litowo-jonowe są również bardzo żywotne, zatem na jednej baterii można przejechać setki tysięcy kilometrów. Do tego nieustannie skraca się czas ładowania takich akumulatorów. Właśnie technologia litowo-jonowa pozwoliła na szybki rozwój elektromobilności. Warto dodać, że w samochodach akumulatory Li-Ion są wyposażane w układy chłodzenia i ogrzewania, które mają zapewnić baterii optymalne warunki pracy.

Systemy magazynowania energii

Zapotrzebowanie na energię elektryczną jest zmienne zarówno w krótkiej perspektywie (dzień), jak i dłuższej (tydzień, miesiąc). Producent energii elektrycznej musi zapewnić równowagę między podażą a popytem na energię elektryczną. Rozwiązaniem są systemy magazynowania energii, w których również coraz powszechniej używane są akumulatory litowo-jonowe. Takie magazyny energii są coraz częściej spotykane także w przydomowych instalacjach OZE. Akumulatory Li-Ion są podstawą systemów magazynowania energii, ponieważ sprawność jej gromadzenia jest wysoka, najnowsze wersje ogniw litowo-jonowych osiągają sprawność na poziomie ponad 90%. W całym cyklu życia systemy magazynowania energii oparte na akumulatorach Li-Ion mają zdecydowanie wyższą efektywność niż systemy na akumulatorach kwasowo-ołowiowych.

Branża medyczna

Akumulatory litowo-jonowe są używane coraz częściej również w branży medycznej. Takie ogniwa zasilają coraz więcej urządzeń medycznych, w których niezawodność i długa żywotność to często kluczowe kwestie mogące wpłynąć na życie pacjentów. Niska waga akumulatorów Li-Ion pozwala również obniżyć ciężar urządzeń medycznych, co z kolei pozwala na łatwiejsze ich przenoszenie.

Urządzenia budowlane, przemysłowe i elektronarzędzia

Dzieli temu, że akumulatory Li-Ion mogą być eksploatowane w bardzo niskich (-20 stopni C) i bardzo wysokich temperaturach (+60 stopni C), można ich używać zarówno na zewnątrz w różnych maszynach i urządzeniach budowlanych, jak i w trudnych warunkach panujących w pomieszczeniach przemysłowych. Takie ogniwa stosuje się na przykład w aplikacjach służących do odczytu wskazań mierników AMR, przy połączeniach maszyn M2M, w systemach sterowania SCADA, w czujnikach środowiskowych, w systemach monitorujących transport chłodniczy itp. Większość osób spotkała się z akumulatorem litowo-jonowym w elektronarzędziach. Takie ogniwa zasilają powszechnie bezprzewodowe wkrętarki, wiertarki, wyrzynarki, szlifierki, ale również cięższy sprzęt budowlany jak zagęszczarki do gruntu, itd.

Sprzęt elektroniczny

Najpowszechniej akumulatory litowo-jonowe są używane do zasilania sprzętu elektronicznego. Ogniwa te znaleźć można w telefonach komórkowych, laptopach, aparatach cyfrowych, a także w innych urządzeniach przenośnych. Oczywiście akumulatory Li-Ion różnią się od ogniw używanych w samochodach elektrycznych czy urządzeniach przemysłowych. Ogniwa w sprzęcie elektronicznym nie są narażone na tak niskie czy wysokie temperatury, jak w autach i nie wymagają specjalnych układów chłodzenia czy ogrzewania.

Akumulator litowo-jonowy – jaki wybrać?

Technologia litowo-jonowa jest coraz powszechniej wykorzystywana, a akumulatory Li-Ion znajdują zastosowanie w coraz większej liczbie branż. Z raportu Allied Market Research wynika, że globalny przemysł Li-Ion do 2027 roku osiągnie wartość 129,3 mld dolarów i tym samym zdominuje segment ogniw ładowalnych (źródło: https://elektronikab2b.pl/biznes/52312-do-2027-roku-rynek-akumulatorow-li-ion-przekroczy-129-mld-dolarow ).

Jakie akumulatory litowo-jonowe wybrać ? Takie ogniwo to zawsze inwestycja w nowoczesną technologię. Dobór efektywnego źródła zasilania powinien zostać wsparty profesjonalnym doradztwem. Tylko wtedy można mieć pewność, że wybrany został najlepszy akumulator dla danej aplikacji. Inne ogniwo będzie potrzebne do zasilania sprzętu elektrycznego, elektronarzędzia, a inne do zbudowania magazynu energii czy wykorzystania w urządzeniu przemysłowym.

Przyszłość należy bez wątpienia do akumulatorów litowo-jonowych. Nie dość , że są efektywne, trwałe i lekkie, to jeszcze można pisać o nich pozytywnie w aspekcie ekologicznym, co ma przecież coraz większe znaczenie. W jednostce masy akumulatory Li-Ion gromadzą zdecydowanie więcej energii niż inne ogniwa, a do ich produkcji zużywa się mniej materiałów.