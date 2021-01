Piątek 29 stycznia 2021 Qualcomm przejmuje Nuvię

Autor: Wedelek | źródło: AnandTech | 05:29 W połowie września ubiegłego roku wokół niewielkiego startupu o nazwie Nuvia zrobiło się naprawdę głośno. Wszystko za sprawą zapowiedzi ich pierwszego rdzenia o kodowej nazwie Phoenix, opartego o architekturę ARM. Wedle Nuvii ma on oferować nawet o 40-50% więcej mocy z pojedynczego wątku niż Zen 2, konsumując przy tym jedynie 33% energii, której potrzebuje CPU od AMD. Oczywiście tak świetny rezultat miał być notowany w najlepszym scenariuszu, czyli w takim, w którym rdzeń konsumuje maksymalnie 5W energii. Przy tym podane wyliczenia zostały oparte o dane z benchmarku GeekBench 5, który jak wiemy średnio radzi sobie z porównywaniem procesorów o różnej architekturze.



Ale nawet biorąc to wszystko pod uwagę zapowiedzi Nuvii zrobiły wrażenie. I to nie tylko na nas, postronnych obserwatorach, ale i na włodarzach Qualcomma, który postanowił pozyskać nowy projekt dla siebie, kupując od razu całą firmę. W sumie na przejęcie portfolio technologii i pracowników wydano aż 1,4 miliarda dolarów.



To bardzo duża kwota, ale też NUVIA, to nie jest pierwsza lepsza firma technologiczna. Założyli ją przecież trzej weterani z branży IT, którzy zjedli zęby na projektowaniu układów scalonych, pracując wcześniej dla Apple oraz Google. Mowa o: Johnie Bruno, Manu Gulatim, oraz Gerardzie Williamsie III.







