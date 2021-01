Piątek 29 stycznia 2021 Czy telefon może zastąpić komputer?

Autor: Artykuł reklamowy | 05:22 Zastanawiasz się, czy najmocniejsze telefony są w stanie zastąpić komputer? Wiele osób coraz częściej korzysta ze smartfona zamiast komputera – w końcu za jego pomocą można załatwić najważniejsze sprawy. Co potrafią mocne telefony i czy faktycznie zastąpią komputery? Sprawdź z nami!











Najmocniejsze telefony – czym się wyróżniają?



Pewnie wielu użytkowników na co dzień jest w stanie obejść się bez laptopa – opłacenie rachunków, napisanie tekstu czy zrobienie zakupów to zadania, z którymi świetnie radzą sobie smartfony. Część osób może zatem korzystać ze stacjonarnego komputera głównie w pracy.



Najmocniejsze smartfony pozwalają na sprawne korzystanie z Worda, Excela czy PowerPointa – przy pomocy telefonu z łatwością można napisać tekst, stworzyć arkusz kalkulacyjny czy prezentację.

Z czym wciąż nie radzą sobie mocne telefony? Ich moc obliczeniowa w dalszym ciągu jest niewystarczająca, by obsługiwać bardziej zaawansowane programy, przeznaczone przykładowo do specjalistycznej obróbki graficznej czy projektowania 3D.



Wniosek jest taki, że jeśli na co dzień realizujesz głównie zadania biurowe, z powodzeniem możesz wykonywać je na smartfonie. W przypadku, jeśli pracujesz na specjalistycznych programach, nawet najmocniejsze smartfony nie poradzą sobie z tym wyzwaniem.



Sprawdź, czy telefon może zastąpić komputer na stronie nju mobile – https://www.njumobile.pl/artykul/czy-telefon-moze-zastapic-komputer.



Smartfon zamiast komputera



Na przestrzeni ostatnich lat, firmy technologiczne próbowały zbliżyć działanie smartfonów do komputerów. Rewolucyjny krok w tym zakresie postawił Samsung, proponując Samsung DeX, czyli rodzaj mobilnej stacji dokującej. To aplikacja, która przy pomocy specjalnej przystawki, pozwala na przełożenie działania smartfona na ekran komputera. Obraz z telefonu umieszczonego na przystawce jest dostosowany do monitora, umożliwiając pracę na smartfonie przy pomocy myszki, klawiatury i co najważniejsze – dużego ekranu, zapewniającego wygodę.



Apple postawił na zintegrowane działanie smartfonów i komputerów, tworząc spójny ekosystem za pomocą Apple iCloud. Chmura, automatycznie zapisuje dane z wielu urządzeń Apple, pozwalając przykładowo rozpocząć pracę w podróży przy pomocy smartfona i skończyć ją w domu, korzystając z Macbook’a. Apple iCloud to dobre rozwiązanie dla osób ceniących mobilność, które często podróżują.

Szukasz oferty z internetem mobilnym? Sprawdź plany komórkowe w nju mobile.



Czy najmocniejsze smartfony zastąpią komputery?



Niewielkie wymiary smartfonów sprawiają, że można z nich korzystać praktycznie wszędzie. Czy jednak używanie telefonu do pracy jest równie wygodne, co korzystanie z komputera? Dużym ułatwieniem są niewielkie klawiatury Bluetooth, które można sparować ze smartfonem, znacznie poprawiając komfort pisania. Rysik pozwala natomiast tworzyć odręczne notatki, podkreślać tekst, a nawet sterować aplikacjami za pomocą gestów w powietrzu.



Mimo wielu dodatków, które możemy sparować ze smartfonem, praca na komputerze wciąż pozostaje nieporównywalnie bardziej komfortowa. Wszystko za sprawą większej rozdzielczości ekranu, myszki i ergonomicznej klawiatury. Prawdopodobnie z tego względu, telefony nieprędko zastąpią komputery. Najmocniejsze smartfony są jednak dobrym rozwiązaniem dla osób, które preferują mobilność i sprzęty o niewielkich wymiarach. Smartfon z klawiaturą Bluetooth z łatwością można zabrać w podróż, a przy tym nie będzie zabierać wiele miejsca.



K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.