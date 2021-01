Jak zmienić lub ukryć swój prawdziwy adres IP?

Ukrycie lub zmiana swojego adresu IP jest niezwykle ważne w dzisiejszych czasach, zwłaszcza wtedy, gdy zależy Ci na zminimalizowaniu spamu, ukryciu ukierunkowanych reklam czy przejściu przez blokadę geograficzną. Czy istnieją sposoby, by zmienić lub skutecznie ukryć swój adres IP?











Adres IP - co to jest i dlaczego jest ważny?

Adres IP (ang. IP address) to swoisty identyfikator w cyfrowym świecie. Jest wartościowym oraz instrumentalnym elementem Twojego miejsca w sieci. Adres IP jest drogą, przy pomocy której zyskujesz możliwość komunikacji ze wszelkimi innymi urządzeniami aktywnymi w sieci. Adres IP można porównać do dowodu tożsamości, ponieważ każdy adres IP jest wynikiem skończonej liczby dostępnych możliwości. W ramach protokołu IPv4 jest ich dokładnie 4 294 967 296.

I tak jak nie pokazujesz swojego dowodu osobistego każdemu, kto jest ciekawy, tak warto chronić swój adres IP w sieci. Oto kilka powodów, dlaczego warto chronić swój adres IP: ochrona prywatności - jest jednym z najważniejszych aspektów; praktycznie każdy użytkownik Internetu chce chronić się przed uporczywymi, ukierunkowanymi reklamami, a także nieco bardziej agresywnymi działaniami jak, chociażby atak na dane użytkownika;

zyskujesz dostęp do treści blokowanych - być może jesteś w grupie osób, które twierdzą, że prawa autorskie to przeżytek, jednak prawdą jest, że niektóre treści dostępne w Internecie są niedostępne w konkretnych rejonach świata, co przekłada się na nierówność wobec traktowania użytkowników. Zmieniając lub ukrywając swój adres IP, zyskujesz możliwość ominięcia przeszkody geolokalizacji i swobodnie możesz korzystać, chociażby z bardziej rozbudowanej amerykańskiej wersji Netflixa;

zminimalizowanie pozostawiania śladu cyfrowego - który jest zbiorem informacji na temat danych pozostawianych w czasie korzystania z działań w Internecie. Ślad może być pasywny lub aktywny. Aktywny jest wtedy, gdy świadomie udostępniasz informacje, chociażby w mediach społecznościowych. Ukrycie adresu IP ma za zadanie ochronę przed śladem pasywnym, co gwarantuje, że dane nie będą gromadzone. Sposoby na zmianę lub ukrycie swojego adresu IP

Pierwszą metodą jest łączenie się z publiczną siecią Wi-Fi. Publiczny adres IP stanowi najprostszy sposób na tzw. ukrycie się na widoku. Jednak należy pamiętać, że korzystanie z publicznego Wi-Fi może stanowić zagrożenie Twojego bezpieczeństwa w sieci i Twoich danych. Niestety ta metoda nie sprawdzi się w przypadku, gdy zależy Ci na ominięciu geoblokady.

Drugą metodą jest korzystanie z serwera proxy, który skutecznie maskuje adres IP w sieci. Dzieje się tak poprzez udostępnianie tzw. bramy służącej do łączenia się z innymi treściami, które są ograniczone lub znacznie filtrowane. Zapewnienie anonimowości wiąże się jednak z dużym ryzykiem, zwłaszcza wtedy gdy usługa jest oferowana za darmo. W łatwy sposób można przechwycić dane, a dodatkowo prędkość Internetu nie jest zadowalająca.

Trzecią metodą jest przeglądarka Tor, która daje dostęp do najciemniejszych zakątków Internetu. Chociaż zapewnia pełną anonimowość to znacznie bardziej spowalnia działanie Internetu niż "normalna" przeglądarka. O ile da się odebrać czy wysłać maila to przeglądanie stron WWW przez TOR jest udręką, a o oglądaniu wideo nie może być mowy.

Czwartą metodą jest korzystanie z usługi VPN, która jak się okazuje, jest obecnie najlepszym i jednocześnie najbardziej bezpiecznym sposobem na ukrycie swojego adresu IP. Na rynku masz dostęp zarówno do darmowych, jak i płatnych usług, a wszystko zależy od Twoich indywidualnych oczekiwań. Zasadniczo płatna usługa jest dużo bardziej skuteczna i pozwala na odblokowanie i korzystanie z najbardziej popularnych platform jak Netflix, ESPN czy BBC iPlayer.

Usługa VPN - czy warto korzystać?

VPN (ang. Virtual Private Network) stanowi usługę, która umożliwia połączenie się z Internetem wszędzie tam, gdzie potrzebujesz, tworząc wirtualny i w pełni szyfrowany tunel. Dzięki temu zyskujesz swój prywatny kawałek wirtualnego świata, gdzie nikt niepowołany się nie dostanie i nie będzie w stanie przechwycić danych, bez względu na to, w jakim miejscu się znajdujesz.

Na co dzień zazwyczaj nie zwracasz uwagi na swoje połączenie z Internetem. Jest to złożony z kilku elementów proces, w którego czasie w pierwszej kolejności łączysz się ze swoim dostawcą sieci, a dopiero później żądanie kierowane jest w odpowiednie miejsca w sieci. Dane w sieci przesyłane są praktycznie nieustannie, dlatego warto zadbać o to, by nikt nie mógł ich przechwycić. Widoczne jest praktycznie wszystko: Twoje kontakty, to co zamawiasz, ile płacisz i za co, jakie strony odwiedzasz. Jeśli zależy Ci na ochronie swojej prywatności, warto skorzystać z profesjonalnych usług VPN, co sprawi, że Twoje poruszanie się po sieci stanie się praktycznie niewidoczne.