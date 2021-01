Piątek 29 stycznia 2021 Kolorowa żarówka LED oraz pilot sterowania od AVM (FRITZ!)

Autor: Redakcja | 11:31 AVM wprowadził na rynek nowe produkty dla inteligentnego domu Smart Home: żarówkę LED FRITZ!DECT 500 oraz wielofunkcyjny przycisk FRITZ!DECT 440 wyposażony w wyświetlacz typu e-papier z dużym kontrastem. Serię nowości dostępnych od teraz w Polsce zamyka bezpłatna aplikacja FRITZ! Smart Home do zarządzania urządzeniami w inteligentnym domu. Dzięki tym nowością AVM rozszerzyła ofertę rozwiązań Smart Home i oferuje obecnie pełne spektrum najbardziej poszukiwanych produktów dla inteligentnego domu, tj. inteligentne gniazdka rejestrujące zużycie prądu, sterownik grzejnika i inteligentne oświetlenie.



Zarządzanie oświetleniem za pomocą żarówki FRITZ!DECT 500



Inteligentna żarówka LED FRITZ!DECT 500 świecąca kolorowym i białym światłem obsługuje standard DECT ULE i umożliwia szybkie połączenie z siecią domową FRITZ! poprzez wciśnięcie przycisku. W ten sposób router FRITZ!Box w połączeniu z nową żarówką FRITZ!DECT 500 staje się centralą inteligentnego systemu oświetlenia. Żarówką można zarządzać na wiele różnych sposobów: za pomocą drugiej nowości, czyli inteligentnego przycisku FRITZ!DECT 440, aparatu FRITZ!Fon, interfejsu użytkownika routera FRITZ!Box lub aplikacji FRITZ!App Smart Home. FRITZ!DECT 500 jest dostosowana do popularnych gwintów typu E27.



Nowa żarówka z szerokim spektrum kolorów i doskonałą jasnością gwarantuje idealne światło w każdej sytuacji. Użytkownicy w prosty sposób wybierają dowolny kolor lub decydują się na zwykłe białe światło o różnych temperaturach barwowych. Jasność można przy tym płynnie zmieniać dzięki inteligentnemu systemowi sterowania światłem, co pozwala dostosować żarówkę do swoich potrzeb.



Pilot zdalnego sterowania Smart Home: inteligentny przycisk FRITZ!DECT 440



Drugim innowacyjnym produktem firmy AVM dla Smart Home jest czterofunkcyjny przycisk FRITZ!DECT 440 z wyświetlaczem w technologii e-papier. Służy on do włączania i wyłączania różnych urządzeń Smart Home marki FRITZ!, pojedynczo lub w grupach, a także do aktywacji szablonów Smart Home. Przycisk jest dostosowany do każdego z routerów FRITZ!Box ze stacją bazową DECT i łączy się za pośrednictwem bezpiecznej komunikacji bezprzewodowej DECT ULE.



FRITZ!DECT 440 jest idealnym pilotem zdalnego sterowania do urządzeń Smart Home w sieci. Użytkownik może wybrać aż 12 urządzeń FRITZ! lub grup urządzeń i za pomocą czterech klawiszy na FRITZ!DECT 440 przełączać i sterować nimi. W ten sposób można na przykład przełączać sprzęty podłączone do inteligentnych gniazdek FRITZ!DECT 200 i 210, regulować temperaturę w pomieszczeniu poprzez termostat FRITZ!DECT 301, czy stworzyć przytulną atmosferę ściemniając żarówkę FRITZ!DECT 500.



Przycisk jest ergonomiczny, zapewnia wygodną i intuicyjną obsługę inteligentnego domu, a do tego może być instalowany w dowolnym miejscu w pomieszczeniu dzięki mocowaniu ściennemu za pomocą magnesu.



Miej oko na wszystko dzięki aplikacji FRITZ!App Smart Home



AVM udostępniła także bezpłatną aplikację FRITZ!App Smart Home do zarządzania urządzeniami w inteligentnym domu. Aplikacja przeznaczona jest dla systemów Android oraz iOS i można jej używać zarówno w domu jak i zdalnie. Chcesz wyłączyć światło będąc poza domem? Sprawdzić, czy rower elektryczny już się naładował? Teraz to bardzo łatwe. W aplikacji znajduje się zestawienie urządzeń FRITZ! Smart Home, a jej interfejs można spersonalizować. Nowe urządzenia Smart Home logują się w routerze FRITZ!Box jedynie poprzez wciśnięcie przycisku. Plany grzewcze, automatyczne przełączanie oraz szablony i grupy można wygodnie skonfigurować w interfejsie użytkownika routera FRITZ!Box. Strona aplikacji FRITZ!App Smart



Sugerowane ceny detaliczne wynoszą: FRITZ!DECT 500 – 139 zł, FRITZ!DECT 440 - 249 zł. Urządzenia są dostępne w Polsce w oficjalnym sklepie marki FRITZ! na Allegro.



Żarówka LED FRITZ!DECT 500

• Źródło światła LED z inteligentnym sterowaniem, dające światło białe lub kolorowe

• Pełne spektrum kolorów do indywidualnych potrzeb oświetlenia

• Bezstopniowe przyciemnianie (806 lumenów)

• Zakres kolorów: od ciepłej do zimnej bieli (2 700 – 6 500 K)

• Sterowanie za pomocą aplikacji FRITZ!App, FRITZ!Fon i przeglądarki

• Połączenie z domową siecią za pomocą szyfrowanego protokołu bezprzewodowego DECT ULE

• Gwint żarówki typu E27

• Klasa efektywności energetycznej A+, 1-9 W.

• Automatyczne aktualizacje z nowymi funkcjami

• Wymagania systemowe: FRITZ!OS 7.20.



Przycisk FRITZ!DECT 440

• Pilot zdalnego sterowania do inteligentnej sieci domowej

• Cztery konfigurowalne przyciski do wygodnej obsługi terminali Inteligentnego domu FRITZ! Smart Home

• Wyświetlacz typu e-papier

• Czujnik temperatury do zarządzania sterownikiem grzejnika FRITZ!DECT 301

• Włączanie/wyłączanie terminali FRITZ!DECT 200 i FRITZ!DECT 210, pojedynczo lub w grupach

• Możliwość zastosowania z dowolnym routerem FRITZ!Box, wyposażonym w bazę DECT, za pośrednic-twem technologii DECT ULE

• Potwierdzenie naciśnięcia przycisku diodą LED

• Przyjazne, praktyczne wzornictwo

• Zastosowania przenośne lub stacjonarne

• Montaż w dowolnym miejscu za pomocą magnetycznego mocowania

• Wymiary: 69 x 69 x 18 mm

• Wymagania systemowe: FRITZ!OS 7.10 lub nowszy.







