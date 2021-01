Piątek 29 stycznia 2021 GPU od AMD w nowych Exynosach będzie zaskakująco wydajny

Autor: Wedelek | źródło: Toms Hardware | 17:19 Przy okazji prezentacji SoC Exynos 2100 Samsung zapowiedział, że jego przyszłe procesory dla urządzeń mobilnych będą wykorzystywać IGP zaprojektowane przez AMD. Na razie wiemy tylko tyle, że nowy chip będzie bazować na architekturze RDNA2 i zastąpi obecnie wykorzystywany układ z rodziny Adreno. Przecieki, które kilka godzin temu pojawiły się w sieci sugerują z kolei, że będzie to bardzo mocny IGP. Stworzony przez AMD układ zaoferuje od 25% do 100% więcej surowej mocy obliczeniowej niż jego konkurenci od Apple i Qualcomma. Tak przynajmniej sugerują wyniki uzyskane przez nieoznakowany procesor Samsunga w benchmarku Manhattan oraz Aztek.



Wygląda na to, że zapowiada się nam małe przetasowanie na rynku. Zobaczcie zresztą sami:



Benchmark: Unnamed Radeon Exynos SoC Apple Bionic A14 (iPhone 12 Pro) Manhattan 181.8 FPS 146.4 FPS Aztek Normal 138.25 FPS 79.8 FPS Aztek High School 58 FPS 30.5 FPS





