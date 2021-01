Piątek 29 stycznia 2021 AMD zaprojektowało nowy układ GPU dla samochodów Tesli

Autor: Wedelek | źródło: VideoCardZ | 17:33 Patrick Schur opublikował w Internecie diagram blokowy nowego GPU firmy AMD przygotowanego z myślą o wdrożeniu w nowych samochodach firmy Tesla, gdzie miałoby pełnić rolę rozbudowanego systemu rozrywki. Opisywany układ ma bazować na GPU Navi 23 wyposażonym w 32 jednostki CU (2048 procesorów strumieniowych), pracującym z zegarem 2,44GHz. Przy takich parametrach rdzeń graficzny ma oferować około 10TFLOPSów mocy, czyli mniej więcej tyle ile GPU w PlayStation 5. Ma on zostać połączony za pomocą 128-bitowej magistrali z czterema kośćmi pamięci typu GDDR6 14Gb/s o pojemności 16Gb (2GB) każda. Daje nam to 8GB pamięci RAM o przepustowości 224 GB/s – to mniej więcej tyle ile ma Xbox Series S.



Trzeba przyznać, że jak na chip dla samochodu jest to dość mocarna jednostka. Diagram o którym piszę znajdziecie poniżej:









