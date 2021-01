Piątek 29 stycznia 2021 AMD składa patent na chipletowy układ APD łączący ML i GPU

Autor: Wedelek | źródło: Tech Power Up | 17:37 AMD złożyło do urzędu patentowego wniosek o rejestrację praw autorskich dla układu APD (Accelerated Processing Device). Jest to twór składający się z kilku połączonych ze sobą elementów układanych na wspólnej płytce PCB, którego zadaniem byłoby sprawne przetwarzanie obliczeń związanych z maszynowym uczeniem. Poszczególne chiplety składały by się z jednostek MLA (Machine Learning Accelerator) połączonych szybką magistralą z układem GPU (np. na bazie RDNA 3) i szybką pamięcią cache na wzór AMD Infinity Cache. Tego typu rozwiązania mogłyby trafić zarówno na rynek detaliczny, gdzie dodatkowe moduły mogłyby wspierać technologię podobną do DLSS, jak i na rynek produktów biznesowych.



Zastosowanie chipletów pozwoli na znaczącą redukcję kosztu wyprodukowania nowych akceleratorów i pozwoli AMD na dużą elastyczność. Choćby dlatego, że każdy z tych elementów składowych jest odrębnym produktem, więc może być produkowany w odrębnym procesie litograficznym.









K O M E N T A R Z E

Jeszcze nikt nie napisał komentarza.

D O D A J K O M E N T A R Z

Aby dodawać komentarze, należy się wpierw zarejestrować, ewentualnie jeśli posiadasz już swoje konto, należy się zalogować.