Książki informatyczne - wiedza IT w pigułce

Dziś wiele informacji można znaleźć w internecie, jednak jeśli spędzasz całe dnie przed ekranem, dobrze jest się czasem od niego oderwać. Dodatkową wiedzę, dadzą Ci książki informatyczne - to kompedia wiedzy, które zawierają najważniejsze informacje z interesującego Cię zakresu IT. Na co zwrócić uwagę przy zakupie, aby nie kurzyły się później na półkach?



Czy posiadasz książki, po które wciąż sięgasz, ponieważ zawierają różne matematyczne formuły i równania, które czasem się przydadzą? Wiedza ogólna najczęściej zostaje z nami na dłużej, więc raz przeczytane książki informatyczne mogą trafić do skupu. Szukaj więc perełek, które przekazują wiedzę specjalistyczną - taką, o którą ciężko w internecie, ponieważ musi być poparta konkretnymi danymi. Wiele osób gromadzi takie tomy, ponieważ wiele z nich pozostaje w użyciu przez wiele lat, dopóki zawarte w nich metody, nie zostaną zastąpione nowymi, sprawniejszymi. Jeśli uda Ci się znaleźć takie książki używane, po znacznie niższej cenie - to okazje, których nie możesz przegapić.

Sprawdź oceny społeczności

Nie wszystko złoto, co się świeci i nie każda książka, reklamowana jako przełom naukowy, który odmieni Twoje życie, faktycznie nim jest. Zwróć uwagę nie tylko na zawartość książki, ale także opinie użytkowników-czytelników, którzy zostawili swoje recenzje na popularnych portalach. Co sądzą o jej zawartości? Czy są pozycje, które zwięźlej i bardziej przystępnie przedstawiają temat? Czy dodatkowa zawartość, jak tabele czy nośnik CD/DVD zawierają przydatne informacje, czy są tylko chwytem marketingowym? Na wiele z tych pytań, możesz znaleźć odpowiedzi właśnie w tych recenzjach. Najlepiej szukać ich tam, gdzie użytkownicy w większości są zweryfikowani, np. portalach społecznościowych. Wiele grup facebookowych prowadzi politykę akceptowania wyłącznie osób, które posiadają zdjęcie profilowe i aktywnie biorą udział w prowadzonych dyskusjach. To idealne miejsce, aby zapytać o opinie na temat książki, którą zamierzasz kupić. Może się okazać, że otrzymasz propozycje lektur, które pomogą Ci znacznie bardziej, albo takich, które wraz z tą, którą wybrałeś, dopełnią Twoją wiedzę. Może się też zdarzyć, że ktoś zechce sprzedać Ci ją po wyjątkowo niskiej cenie, ponieważ należycie do tej samej grupy hobbystów i pasjonatów. Warto korzystać z pomocy takich społeczności jak fora i grupy, ponieważ można zyskać o wiele więcej, niż myśli przeciętny użytkownik.



