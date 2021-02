Poniedziałek 1 lutego 2021 Statystyki sprzedaży procesorów w Morele.net w listopadzie, grudniu i styczniu

Autor: Zbyszek | źródło: opr. własne | 07:03 (1) Jeden z większych polskich sklepów internetowych, morele.net, podaje informacje na temat liczby sprzedanych produktów, w tym także i procesorów. Dzięki temu mogliśmy sprawdzić jak kształtowała się sprzedaż procesorów Intela i AMD w morele.net w ciągu ostatnich 90 dni. Dane na temat sprzedaży poszczególnych modeli obejmują okres 90 dni pomiędzy 2 listopada 2020 roku a 30 stycznia 2021 roku. W czasie tym klienci morele.net zakupili łącznie 22378 sztuki procesorów, z czego 11410 sztuk stanowiły procesory AMD Ryzen (51% łącznej sprzedaży), a 10968 sztuk procesory Intel Core, co stanowi 49% łącznej sprzedaży.



Uwagę zwraca lepsza dostępność procesorów Intela – zasadniczo nie ma problemu z zakupem dowolnego modelu obecnej i poprzedniej generacji. Nieco inaczej jest w przypadku dostępności procesorów AMD – chwilowo niedostępne są niektóre modele takie jak m.in. Ryzen 9 5900X, Ryzen 5 3600XT, Ryzen 5 3600X, Ryzen 7 2700X, czy Ryzen 1200AF, czy też niektóre procesory z serii Threardipper.



Najpopularniejsze procesory Intela to: Core i5-10400F, Core i3-10100F, Core i5-9400F, Core i5-10600K, Core i5-10400, Core i5-10700K, Core i5-9600KF, Core i5-10600KF.



Najpopularniejsze procesory AMD to z kolei: Ryzen 5 3600, Ryzen 5 3500X, Ryzen 3 3100, Ryzen 5 2600X, Ryzen 7 3700X, Ryzen 5 2600, Ryzen 5 5600X, Ryzen 5 1600AF.









no i gdzie ta dominacja AMD ?



