Piątek 29 stycznia 2021 Jaki wybrać laptop do pracy zdalnej?

Autor: materiały partnera | 12:00 Pandemia koronawirusa przyspieszyła trendy w pracy, które można było obserwować już od kilku lat. Całe działy, a niekiedy całe firmy zaczęły przechodzić na pracę zdalną. Home office wymaga jednak zaopatrzenie się w odpowiednie narzędzia. Do podstawowych należy bez wątpienia laptop.



Z raportu Harvey Nash i KPMG CIO Survey 2020 wynika, że 86% menedżerów firm na świecie stawiało na pracę zdalną w ubiegłym roku, a 43% z nich przewiduje, że po zakończeniu pandemii połowa pracowników nadal będzie wykonywała pracę przez internet. Jeszcze w 2019 roku 70% pracowników nie miało żadnego doświadczenia w home office, a w 2020 roku do takiego wykonywania obowiązków zostało zmuszonych 62% zatrudnionych. Również dla wielu Polaków praca zdalna stała się koniecznością. Niemal połowa z nich musiała zmierzyć się z tym wyzwaniem w pandemię według badania Nationale-Nederlanden. Dla 1/5 była to sytuacja zupełnie nowa. W ten sposób home office z przywileju stał się dziś koniecznością i zapewne pozostanie z nami na dłużej. Warto podkreślić, że 40% pracujących zdalnie Polaków musi korzystać przy tym z własnego laptopa.



Dlaczego laptop do pracy zdalnej?



Zanim sprawdzimy, ile trzeba wydać pieniędzy na dobrej klasy laptop do pracy zdalnej i na jakie parametry urządzenia zwrócić uwagę, warto wyjaśnić, dlaczego to właśnie przenośny komputer jest lepszy od stacjonarnego w przypadku pracy zdalnej.



Łatwo się domyślić, że największą zaletą laptopa jest jego mobilność. Co prawda praca zdalna jest wykonywania na ogół z domu, ale czasami pojawia się potrzeba zmiany miejsca wykonywania home office. Można na przykład wyjechać do letniego domku, żeby tam kontynuować pracę lub swobodnie przenosić się z pokoju do pokoju. Do tego laptop pozwoli pojawić się z nim w siedzibie firmy, gdy będzie taka potrzeba, a na jego dysku będziemy mieli pod ręką ważne pliki związane z pracą. W przypadku komputerów stacjonarnych jesteśmy pozbawieni takiej mobilności i musimy pracować w jednym pomieszczeniu.



Ile kosztuje laptop do pracy?



Ceny laptopów są zróżnicowane i zależą od wielu czynników. Droższe są marki uważane za bardziej prestiżowe i biznesowe. Do tego na cenę wpływają parametry urządzenia i zamontowane komponenty. Najprostsze modele kosztują nieco ponad 2000 zł, bardziej zaawansowane – ponad 5000 zł. Zanim zatem dokonamy wyboru laptopa, warto się zastanowić, jakie funkcje są dla nas najważniejsze. Inny komputer będzie potrzebny do pracy księgowego czy handlowca, a inny do pracy grafika lub programisty. Rodzaj wykonywanej pracy zatem również wpłynie na ostateczną cenę laptopa. Do tego trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, czy poza godzinami pracy będziemy używali komputera także do celów prywatnych (np. oglądanie filmów, przeglądanie stron internetowych, social media itd.). Specjaliści od bezpieczeństwa IT zalecają jednak, żeby używać innego komputera do pracy, a innego do użytku prywatnego. To pozwoli ograniczyć zagrożenie ewentualnego włamania do laptopa i wykradzenia firmowych danych, które mogą dotyczyć przecież wrażliwych kwestii związanych z działalnością przedsiębiorstwa.



Jak sfinansować zakup laptopa?



Wielu pracowników, którzy zostali zmuszeni przez pandemię do wykonywania pracy zdalnie, nie może niestety liczyć na sprzęt firmowy. To oznacza konieczność zakupu własnego laptopa do home office. Pojawia się jednak problem ze sfinansowaniem nabycia takiego komputera przenośnego. Najczęściej decyzja o przejściu na system pracy zdalnej jest podejmowany z dnia na dzień, bo zależy od sytuacji epidemiologicznej. Wtedy nie ma szansy przygotować się finansowo do zakupu laptopa niezbędnego w home office, a wręcz trzeba działać szybko. W takiej sytuacji rozwiązaniem może okazać się pozabankowa pożyczka na raty przez internet.



- Dzięki temu, że pożyczka ratalna jest dostępna online, można szybko pożyczyć pieniądze. Wszystkie formalności załatwimy przez internet, Nie trzeba do tego wychodzić z domu. To pozwala sfinansować zakup laptopa niemal z dnia na dzień – zauważa ekspert marki hapipożyczki. – Dużą zaletą pożyczek na raty jest to, że można pożyczyć nawet wysoką kwotę, a jej spłata nie obciąża nadmiernie domowego budżetu. Wszystko dlatego, że można dostosować wysokość miesięcznej raty do naszych możliwości finansowych, wydłużając odpowiednio okres spłaty – podkreśla ekspert.



Zakup laptopa – na co zwrócić uwagę?



Na rynku można znaleźć bardzo wiele laptopów różnych producentów. Bez względu na to, jaką markę wybierzemy, należy zwrócić uwagę przy zakupie na kilka istotnych kwestii. Jeśli zamierzamy często przemieszczać się z laptopem, ważna będzie jego niewielka waga. Nie należy jednak wybierać przesadnie małych modeli, bo wtedy otrzymamy mały ekran i małą klawiaturę. Siedząc przed takim sprzętem, szybko się zmęczymy, a do tego nie w każdej pracy sprawdzi się taki komputer (np. projekty graficznie, pisanie). Przyda się także wytrzymała bateria, która pozwoli na dużą mobilność. Wtedy możemy pracować w dowolnym miejscu, gdzie jest zasięg internetu.



Do prostych prac biurowych nie jest potrzebny laptop super wydajny o najwyższych parametrach, ale taki sprzęt musi działać płynnie nawet przy wielu otwartych aplikacjach. Wystarczy na przykład procesor Intel Celeron i5, a do tego 4 GB pamięci RAM, chociaż lepiej od razu zainwestować w 8 GB. Przyda się także pojemny dysk do przechowywania plików związanych z pracą i dysk SSD, na którym zostanie zainstalowany system operacyjny. Warto także sprawdzić rozdzielczość kamery, która będzie zapewne używana do konferencji online.



Wielu Polaków musiało przejść na pracę zdalną w czasie pandemii, a część z nich chciałaby kontynuować home office po lockdownie. Aby taka praca była wygodna i efektywna, potrzebne są do tego odpowiednie narzędzia. Szybki i solidny laptop to podstawa, dlatego nie warto oszczędzać przy jego kupowaniu.



Artykuł powstawał we współpracy z marką hapipozyczki



