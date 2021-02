Poniedziałek 1 lutego 2021 SilverStone SX1000 - zasilacz formatu SFX o mocy 1000W

Autor: Zbyszek | źródło: SilverStone | 06:25 SilverStone wprowadza do sprzedaży nowy zasilacz komputerowy formatu SFX-L, czyli mniejszy od tradycyjnych jednostek rozmiarów ATX. Jest to model o nazwie SX1000 o mocy 1000W, posiadający w pełni modularne okablowanie oraz bardzo wysoką sprawność, potwierdzoną certyfikatem 80 Plus Platinum. Producent zapewnia też o zastosowaniu wysokiej jakości komponentów oraz obecności licznych zabezpieczeń, w tym przeciw zbyt niskim i wysokiemu napięciu, zbyt wysokiemu prądowi, przeciw przegrzaniu, przeciążeniu i przeciw przepięciom (OVP, OCP, OPP, OTP, UVP i SCP).



Za chłodzenie odpowiada wentylator o średnicy 120-milimetrów, który wyłącza się w przypadku, gdy obciążenie nie przekracza około 200W. Maksymalne obciążenie linii +3,3V i +5V wynosi: 22A i 22A, a linii +12V - 83.3A. Co więcej, moc 1000W to zdaniem producenta nie jest parametr szczytowy, ale obciążenie jakie zasialcz potrafi obsłużyć w trybie 24/7 przy temperaturze operacyjnej około 50 stopni. Sugerowana cena w Europie to 199 Euro + VAT.







