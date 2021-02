Poniedziałek 1 lutego 2021 Karta graficzna Intel DG1 na zdjeciach bez systemu chłodzenia

Autor: Zbyszek | źródło: Igors Lab | 06:29 Intel niedawno dodał do oferty kartę graficzną DG1, czyli swoją pierwszą samodzielną kartę graficzną od ponad 20 lat (po niezbyt udanych modelach i740 oraz i752 z końca lat 90). Intel DG1 to karta segmentu budżetowego, przeznaczona wyłącznie dla producentów OEM wytarzajacych gotowe komputery. Nowe karty są zbudowane w oparciu o układ graficzny Iris Xe składający się z 80 bloków EU, a więc z 640 procesorów strumieniowych. Do jego powstania Intel wykorzystał zupełnie nową architekturę GPU Gen 12, oraz usprawnioną litografię 10nm. Chip współpracuje z 4GB własnej pamięci LPDDR4X z interfejsem 128-bit.



W sieci właśnie pojawiło się zdjęcie karty Intel DG1 ze zdjętym systemem chłodzenia. Jak się okazuje, wygląd płytki drukowanej znacznie odbiega od tego, jaki znamy z bardziej rozbudowanych kart. Niewielkie zapełnienie PCB elementami elektronicznymi, brak dodatkowej wtyczki zasilającej oraz niezbyt rozbudowana sekcja zasilania przypominają raczej karty graficzne z początku tego wieku.



Nie ma w tym nic dzwinego, bo TDP modelu DG1 to około 25W.







