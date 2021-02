Poniedziałek 1 lutego 2021 Zdjęcie rdzenia Nvidia Ampere GA106 kart GeForce RTX 3060

Autor: Zbyszek | źródło: VideoCardz | 06:42 Dotychczas wprowadzone do sprzedaży karty graficzne Nvidia najnowszej generacji korzystają z układu graficznego GA102 (do 10752 rdzeni CUDA, powierzchnia 628 mm2), jak w przypadku GeForce RTX 3080 i 3090, albo z chipu GA104 (do 6144 rdzeni CUDA, powierzchnia 329mm2) stosowanego w GeForce RTX 3070 oraz GeForce RTX 3060 Ti. Tymczasem pod koniec lutego zadebiutuje GeForce RTX 3060 12 GB, a wraz z nim pojawi się nowy chip GA106. W sieci właśnie pojawiło się zdjęcie tego układu krzemowego. Zawiera on 3840 rdzeni CUDA, a jego powierzchnia to około 272 mm2.



GA106, tak jak jego więksi bracia, jest produkowany przez Samsunga w 8nm procesie litograficznym.



Co ciekawe, nadchodzący GeForce RTX 3060 nie wykorzysta wszystkich jednostek tego chipu - spośród wszystkich 3840 rdzeni CUDA, aktywne będzie 3584 procesorów strumieniowych (CUDA), 28 rdzeni RT, oraz po 112 tensorów i TMU.







