Marketing głupcze! Czyli jak skutecznie promować swoją firmę

Autor: materiały partnera | 05:21 Myśląc o marketingu zazwyczaj mamy na myśli szeroko rozumianą promocję w internecie, radiu i telewizji. Rzadziej myślimy o banerach, gazetkach reklamowych czy rozwieszonych tu i ówdzie plakatach, a już zupełnie zapominamy o istnieniu innych form drukowanych. Co więcej z marketingiem kojarzą się nam przede wszystkim średnie i duże podmioty, jak banki czy sieci handlowe. Nie ma w tym nic dziwnego, bo małe firmy zazwyczaj lekceważą tradycyjne formy marketingu, no chyba, że te są związane z wystrojem ich lokali oraz najbliższego otoczenia. Większość przedsiębiorców rzadko korzysta z pozostałych narzędzi lub robi to nieumiejętnie. Owszem, czasami starają się za ich pomocą pozyskać nowych klientów, ale zazwyczaj zupełnie zapominają o tych już posiadanych.



Tymczasem większość z nas to tzw. „wzrokowcy”, czyli ludzie zwracających uwagę na detale i z pozoru nieistotne dodatki. Jest nawet takie powiedzenie: „kupić coś wzrokiem”.



Od początku



Żeby było nam łatwiej zrozumieć jak ważną rolę pełni tradycyjny marketing posłużę się przykładem przysłowiowej pizzerii zza rogu. Profil jej funkcjonowania jest raczej oczywisty, a asortyment łatwy do wyobrażenia. Teoretycznie źródłem jej sukcesu jest serwowana przez nich pizza i to ona odpowiada za przywiązanie klientów. Liczy się przecież tylko smak, prawda? Otóż nie do końca.



W momencie gdy lokal zajmuje się sprzedażą wysyłkową w grę zaczynają wchodzić również inne elementy. Na przykład opakowanie. Jeśli będzie ono szare i smutne, to podświadomie zaczniemy deprecjonować wartość samego produktu. Zwłaszcza, że kupując coś na wynos nie widzimy pięknego wystroju pizzerii, nie chłoniemy jej klimatu i nie rozkoszujemy się wonią świeżo pieczonej pizzy. Tym samym jedynym łącznikiem z firmą jest jej strona i opakowanie właśnie. Im będzie ono ciekawsze i lepiej zaprojektowane tym nasze wyobrażenie o pizzerii będzie bardziej pozytywne. Sam towar też zyska w naszych oczach, co wpłynie na trzy aspekty: jedzona pizza wyda się nam jeszcze smaczniejsza, łatwiej zaakceptujemy wyższą cenę i wreszcie zwiększy się szansa na ponowne skorzystanie z usług tego dostawcy. Na tym właśnie polega wyśmiewany często „Emejzing!”



Ulotka? A na co mi to?



W budowaniu długotrwałej relacji z klientem pomagają zresztą nie tylko opakowania, ale i inne, pozornie mało istotne elementy z nadrukiem cyfrowym. Szczególnie cenne są w tym przypadku ulotki, które nie tylko potrafią wzmocnić więź z klientem, ale i skłonić go do ponownego zakupu. Pełnią one dwojaką funkcję: z jednej strony są źródłem informacji o oferowanym asortymencie, a z drugiej mogą skutecznie przypomnieć o danej firmie po pewnym czasie, gdy nieświadomie na nie natrafimy - np. przeszukując szufladę w poszukiwaniu jakichś ważnych dokumentów.



Jedną z największych zalet dobrze przygotowanej ulotki jest to, że zazwyczaj poświęcamy jej więcej uwagi niż przeciętnej reklamie w Internecie. Obcując z czymś fizycznym nasza uwaga skupia się na tym konkretnym elemencie bardziej, niż na wirtualnym. Bierze się to stąd, że wykorzystywana jest większa ilość bodźców. Na ogół w świecie rzeczywistym mamy też mniej różnorakich rozpraszaczy, które występują jednocześnie. Innymi słowy tradycyjna ulotka może być skuteczniejsza niż niejedna reklama na FB czy Google. Oczywiście zakładając, że umiejętnie skorzystamy z jej zalet. Dotyczy to zarówno działań remarketingowych jak i czynności podejmowanych w trakcie pozyskiwania nowych klientów.



Szczególnie ten drugi scenariusz wymaga pewnej dozy sprytu. Ulotki, podobnie jak plakaty aby były skuteczne muszą być nie tylko przejrzyste i atrakcyjne, ale też umieszczone w odpowiednim miejscu. Ich rozdawanie każdemu przechodniowi na chybił - trafił zazwyczaj mija się z celem. To samo tyczy się plakatów. Jeśli te utoną w zalewie innej pstrokacizny, to szansa na to, że dostrzeże je potencjalny klient jest niska. Dlatego też przed wdrożeniem danej formy marketingu trzeba się dobrze zastanowić nad jej strategią. To samo tyczy się zresztą również marketingu internetowego. Pokazując wszystkim reklamę aparatów słuchowych raczej zbyt wielu klientów w sensownym budżecie nie złowimy. O wiele sensowniej jest w takim przypadku zostawić ulotki takiego sprzętu w lokalnej przychodni, zajmującej się badaniem słuchu.







Co jeszcze?



Z tradycyjnych form marketingu warto zresztą korzystać nie tylko w celach promocyjnych, ale i by utrzymać bezpośredni kontakt naszego pracownika z klientem. Dlatego w wielu firmach świetnie sprawdzają się proste wizytówki. Te można w dowolnym momencie przekazać potencjalnemu klientowi, który z kolei może je łatwo przechować (np. w portfelu), albo przekazać dalej, jeśli już nie potrzebuje do nas kontaktu, lub zapisał sobie nasz telefon/e-mail w innym miejscu – np. w swoim telefonie.



Materiały drukowane to też świetny sposób na podniesienie splendoru naszej firmy naprawdę niskim kosztem. Nie muszę chyba nikogo przekonywać, że notatka sporządzona w notesie z logo i danymi firmy, czy pismo wysłane na firmowym papierze dodają prestiżu. Podświadomie klient czuje, że ma do czynienia z poważną firmą o ugruntowanej opinii, a nie z założoną dwa dni temu działalnością gospodarczą, prowadzoną przez przysłowiowego Janusza.



