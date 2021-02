Środa 3 lutego 2021 Nintendo Switch najlepiej sprzedającą się konsolą w historii

Autor: Zbyszek | źródło: Nintendo | 06:25 Firma Nintendo poinformowała o najnowszych rezultatach sprzedaży konsol Switch. Do 31 stycznia, a więc w ciągu 44 miesięcy jakie minęły od momentu rynkowej premiery urządzeń, sprzedanych zostało łącznie 79,87 mln. egzemplarzy konsol. To czyni Nintendo Switch najszybciej sprzedającą się konsolą w dotychczasowej historii. Dla porównania sprzedaż PlayStation 4 w 44 miesiące od premiery wyniosła około 67 mln sztuk, sprzedaż PlayStation 2 wyniosła około 69,5 mln sztuk, a Nintendo Wii około 75 mln sztuk. Obecnie Switch jest na dobrej drodze do tego, aby uzyskać łączną sprzedaż powyżej 100 mln. egzemplarzy.



Nintendo Switch to konsola, która może działać w dwóch trybach – stacjonarnym i przenośnym. Urządzenie jest wyposażone w najnowszy procesor Nvidia Tegra oraz 6.2-calowy ekran o rozdzielczości 1280x720 pikseli, 32GB wbudowanej pamięci na dane, slot na karty pamięci microSD i baterię pozwalającą na granie przez 2.5 do 6 godzin.



W warunkach domowych główną część umieścimy w stacji dokującej podpiętej do zewnętrznego monitora, a dwa kontrolery Joy-Cony łączy się ze sobą tworząc tradycyjnego pada.



Switcha możemy też zabrać ze sobą w podróż zmieniając go w konsolę przenośną. W takim przypadku Joy-Cony możemy przymocować do obu boków ekranu. Kontrolery dysponują modułami podczerwieni, komunikacji bezprzewodowej, NFC oraz mechanizmem wibracji.









